Bianca Comănici de la Puterea dragostei o avertizează pe iubita lui Livian. Ce a postat

Foștii concurenți de la Puterea dragostei continuă conflictul început după terminarea sezonului 2. Bianca Comănici și Livian Pop au trecut de la iubire la… ură într-un timp relativ scurt.

Bianca Comănici de la Puterea dragostei sugerează că Livian o înșală și pe Florentina

Bianca a făcut câteva comentarii răutăcioase despre felul în care fostul ei iubit s-a schimbat după ce s-au despărțit, aruncând săgeți către actuala lui parteneră, Florentina.

Livian nu a rămas indiferent și i-a cerut apoi Biancăi să înceteze cu atacurile la adresa lui și a sufletelui său pereche, însă Bia tot nu s-a potolit.

Fosta iubită a lui Livian a postat o imagine pe Instagram care ar trebui să fie destul de grăitoare pentru Florentina. Aceasta îl acuză direct pe Livian că nu poate fi fidel, încercând să o atenționeze în acest mod pe fata cu care e acum într-o relație.

O relație ruptă

„Mai bine singur decât așa”, a scris Bianca la o fotografie animată, în care el stă pe chat cu alte fete în timp ce ea doarme.

Despre noua iubită a lui Livian și-a dat cu părerea și Berna, o altă concurentă din același sezon.

„Eram doar eu cu doamna Cornelia și chiar am spus: la cât de frumoasă este Bianca, nici nu se compară cu ce iubită are Livian acum. Am și zis, pentru că ăsta este adevărul, oricine vede asta. Adică, nici nu se compară cu tine, nici măcar 1 la sută. Nici la suflet, nici la frumusețe, la nimic. Eu nu pot să îl înțeleg pe Livian, ce o fi văzut la fata asta, nu pot să îmi explic. Nu se compară, e cer și pământ”, a spus Berna despre Florentina.

Fanii fostului cuplu câștigător cred că Bianca nu poate depăși nici acum despărțirea de Livian, dar și că băiatul din Cluj a făcut multe lucruri la ambiție pentru a o face pe brunetă să sufere. Între cei doi nu mai poate fi vorba la ora actuală de nicio împăcare, nici măcar ca prieteni, însă nu se știe niciodată ce curs va lua viața.

