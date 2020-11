Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, schimbare spectaculoasă de look / Foto

Bianca Comănici de la Puterea Dragostei și-a schimbat look-ul și a postat câteva imagini pe Instagram, spre deliciul admiratorilor. Ea este urmărită de peste 500 de mii oameni pe rețeaua de socializare, unde zilnic face story-uri despre activitățile sale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În ultima perioadă, bruneta a afișat un look diferit, părul creț la care nu a renunțat până acum. Fosta câștigătoare de la Puterea Dragostei este complet schimbată de când a apărut prima dată la tv, însă fanii s-au obișnuit deja cu intervențiile făcute, fațete dentare, buzele mărite, sprâncenele tatuate și părul veșnic ondulat, cu extensii.

Ei bine, iată că Bianca Comănici a ales o schimbare de stil. A renunțat la extensii și la părul exagerat de lung și creț, s-a tuns și a afișat un look proaspăt, fără artificii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Schimbarea o avantajează, căci este mult mai frumoasă, după cum și fanii au apreciat.

ADVERTISEMENT

Bianca Comănici, de două ori câștigătoare la Puterea Dragostei

Tânăra a fost apreciată în rândul celor care au urmărit emisiunea de la Kanal D și au desemnat-o câștigătoare în primele două ediții Puterea Dragostei.

Ea a avut o relație controversată cu Livian, fiul lui Nelson Mondialul, care la scurt timp după emisiune a părăsit-o și s-a afișat cu o altă femeie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult, tatăl lui a început să jignească pe Bianca și pe întreaga ei familie, folosind cuvinte dure la adresa lor.

„Am rămas și eu șocată de ce-a putut să spună un individ, un om psihic instabil, că nu-l pot numi altfel, care trebuie internat la ospiciu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ar trebui să se sesizeze cineva că el nu are dreptul să stea liber pe stradă, ar trebui închis la ospiciu. Am avut prea mult respect pentru unele persoane, pe altele le respect în continuare, nu am o problemă cu ele.

Având în vedere că această persoană trăiește 24 din 24 cu gândul la mine și caută tot felul de chestii despre mine și scormonește și-l interesează ceea ce fac eu, pentru că face bani din Youtube.

ADVERTISEMENT

Dar pe el nu-l interesează să facă bani din Youtube, pe el îl interesează să-mi facă rău mie. A încercat să-mi facă rău, asta e”, a spus Bianca Comănici, după ce nu a mai rezistat atacurilor lui Nelson Mondialul.