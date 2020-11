Bianca Comănici, dezvăluire neașteptată pentru fanii. Bruneta de la Puterea Dragostei a recunoscut

Bianca Comănici le-a făcut fanilor o dezvăluire neașteptată în toiul nopții. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a recunoscut că i-ar fi destul de greu să suporte restricțiile autorităților, dacă acestea ar deveni la fel de aspre ca în primăvară.

Bianca Comănici este foarte activă în mediul online și ține legătura cu susținătorii chiar și acum, la câteva luni de la încheierea sezonului 2.

Bruneta a postat pe InstaStory la 4 dimineața un clip video în care a mărturisit că este speriată de ideea de carantină și că nu ar putea rezista dacă măsurile ar fi la fel de stricte ca cele adoptate în martie, relatează wowbiz.ro.

Bianca Comănici ține legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare și împărtășește cu aceștia fotografii și clipuri video din viața ei de zi cu zi, alături de prieteni sau familie.

Recent, fosta concurentă a show-ului de pe Kanal D le-a dezvăluit urmăritorilor părerea ei despre carantina totală în România, dacă aceasta se va impune. Măsurile impuse de autorități pentru reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus o îngrijorează pe brunetă și speră că nu vor deveni mai stricte decât la momentul actual.

Bianca Comănici nu a fost nevoită să stea în carantină, fiind plecată la Istanbul pentru filmări în perioada respectivă. Gândul că ar fi nevoită să stea închisă toată ziua în casă este un adevărat coșmar pentru ea. Se pare că ideea în sine nu îi dă pace, din moment ce a postat la 4 dimineața.

“Dacă sunteți curioși ce gânduri are un om ca mine la 4 dimineața, aproape 4 jumătate, mă gândesc la carantină. Mă gândesc când urmează această perioadă de carantină, care vor fi regulile, dacă vor fi extrem de multe interdicții, dacă se poate ieși doar cu foaie, cu document, pentru că eu nu am mai stat până acum în carantină, nu știu cum este, habar nu am.

Vreau să îmi urați succes și multă putere, toleranță pentru că de asta avem nevoie. Mă gândesc că această perioadă te atacă și psihic și vreau să știu și eu despre ce este vorba”, a mărturisit Bianca.

Câștigătoarea primelor două sezoane “Puterea Dragostei” nu este implicată în alte proiecte, fiind ocupată cu altceva Bianca Comănici se pregătește să ia permisul de conducere, după cum a declarat în exclusivitate pentru FANATIK luna trecută: “Sunt pe repaos. Am început școala de șoferi, trebuie să încep orele. Îmi doresc foarte mult să iau permisul. E tot ce vreau acum.”

Bruneta a dezvăluit că are planuri și că le pregătește fanilor o surpriză. Pasionată de haine și accesorii, Bianca Comănici postează des fotografii în care este îmbrăcată cu diferite ținute.