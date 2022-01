Bianca Comănici nu a mai apărut în emisiunea pe care o prezintă cu Ștefan Ciuculescu. Care este motivul

După participarea în cadrul emisiunii ”Puterea Dragostei”, unde a și câștigat primele două sezoane, Bianca Comănici și-a format o adevărată comunitate în online, dar a și ajuns la cârma unei emisiuni văzută pe internet.

Ștefan Ciuculescu, singur în emisiunea ”Bărbați vs Femei”

Show de la care a lipsit în ultimele zile, partenerul ei, Ștefan Ciuculescu, fiind singur la cârma

”Sunt singur, dar m-am obișnuit în ultima perioadă să fiu singur. Scumpa mea colegă se ținea de șotii, până chiar nu a mai venit. Scumpa mea colegă Bianca trece prin niște schimbări”, a spus Ștefan Ciuculescu în emisiunea ”Bărbați vs Femei”, conform

Bianca Comănici este infectată cu noul coronavirus

Pentru că nu a mai fost activă nici pe rețelele de socializare, fanii s-au arătat îngrijorați, însă acum, după ce și-a anunțat retragerea temporară din emisiune, Bianca a dezvăluit care este, de fapt, motivul din cauza căruia nu îi mai poate fi alături fostului concurent de la ”Survivor România”.

Chiar în timp ce emisiunea era live, Bianca Comănici a intrat și ea în legătură cu Ștefan și urmăritorii lor și a mărturisit că lipsa sa din lumina reflectoarelor este cauzată de problemele de sănătate cu care se confruntă.

În urmă cu câteva zile, Bianca a început să se simtă rău, însă fără să știe care este cauza, iar duminică, după ce a ajuns să se testeze pentru a vedea dacă este sau nu infectată cu virusului din China, acest lucru i s-a confirmat.

Vedeta de la Kanal D spune că este pozitivă la coronaviurs, iar starea sa de sănătate fluctuează, când se simte mai bine, când simptomele specifice infecției o năpădesc.

Însă chiar și în această situație, bruneta își păstrează simțul umorului și dă în continuare dovadă de optimism.

”Nu m-am simțit deloc bine”

”Îmi pare extrem de rău că nu sunt lângă tine. Din păcate, oamenii nu știu ce se întâmplă cu mine. Am lipsit puțin de pe social media, din cauza faptului că nu m-am simțit deloc bine. Sunt însărcinată cu Ștefan (n. red. gluma făcută de Bianca).

Din păcate, am COVID. Duminică am aflat, dimineața. Starea de rău o am deja de câteva zile. Pe 13 ianuarie am pus un story în care am spus că nu mă simt bine și nu înțelegeam de ce. Ulterior am aflat că am COVID. Am făcut test pentru siguranță, pentru că ieri am avut filmări de făcut, iar testul a ieșit pozitiv. Ieri m-am simțit puțin mai bine, dar astăzi m-am simțit din nou rău”, a spus Bianca Comănici.

Tânăra , iar din informațiile sale reiese faptul că ar putea fi infectată cu ultima variantă a coronavirusului, Omicron.

”Am simțit că anumite persoane s-au gândit într-adevăr la mine, chiar daca nu știau ce s-a întâmplat. Sunt vaccinată și am citit simptomele pe internet și ar putea fi Omicron”, a mai adăugat fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei”.