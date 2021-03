Bianca Comănici, gest fără precedent față de Ramona de la Puterea Dragostei. Totul a plecat de la Livian

Bianca Comănici a făcut un gest fără precedent față de Ramona de la Puterea Dragostei. Totul a plecat de la Livian și relațiile care au existat între el și cele două femei.

În sezonul doi al emisiunii, Ramona și Răzvan au avut o relație tumultuoasă. Toată lumea era conștientă de atracția dintre ei, dar nu au făcut niciodată pasul spre o relație asumată.

Ramona a confirmat că nu a existat niciodată o legătură serioasă între ei. Ba, mai mult, ea a explicat că nu a făcut niciun demers în acest sens din respect pentru Bianca.

În plus, fosta concurentă a sezonului doi a mărturisit că se întânea cu Livian în afara emisiunii, când nu erau filmați. Ulterior, Ramona i-a spus adevărul Biancăi.

Bruneta nu a crezut-o la momentul respectiv. Acum, la mult timp după, acesta i-a cerut scuze Ramonei. Totul s-a întâmplat în direct, în platoul WoWbiz.

„Vreau să îmi cer scuze în fața ei, că nu am avut încredere în cuvintele ei. Ea îmi spunea foarte multe lucruri și eu de fiecare dată o țineam pe a mea”, a declarat Bianca Comănici.

„Eram mai încăpățânată, dar cum am mai spus. Oamenii din exterior întotdeauna văd niște lucruri, ea a văzut niște lucruri, dar eu am crezut că le spunea din invidie. Am ajuns la vorbele ei,” a adăugat aceasta.

În plus, bruneta a făcut și o dezvăluire incredibilă din relația cu Livian. Ea a explicat că a mințit pentru a-l acoperi: „la un moment dat chiar am mințit și erau multe momente când mințeam, nu neaparat pentru mine. De multe ori mințeam ca să îl acopăr”.

„Și a fost un moment în care noi am ieșit din emisiune, că ne-au dat afară, iar Ramona a venit și mi-a arătat mesajele cu el. Mesaje despre care eu nu știam, iar în emisiune am rămas șocată, dar nu voiam ca oamenii să creadă că el este un mincinos. Atunci am venit și am spus că știu despre mesaje, dar nu știu ce au vorbit, că m-a întrebat Andreea Pirui. Da, am mințit ca să îl protejez. Eu nu știam nimic,” a adăugat ea.

