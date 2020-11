Bianca Comănici, în lacrimi pe Youtube. Anunțul dureros care a frânt inima fanilor / VIDEO

Bianca Comănici a făcut un anunț trist pe Youtube, iar fanii au reacționat rapid și i-au pus foarte multe întrebări în legătură cu subiectul. Fosta câștigătoare Puterea Dragostei a spus cu lacrimi în ochi că este vorba despre o dragoste neîmplinită și imposibilă, făcând referire la relația cu Livian, pe care l-a vizitat recent și cu care și-a încheiat socotelile.

Bianca Comănici a povestit cu lacrimi în ochi că este gata să meargă pe un alt drum, că va lăsa trecutul în urmă și că de data asta relația cu Livian a luat sfârșit.

Ea a fost recent într-o plimbare cu avionul fără să spună exact unde merge, iar în live-ul de pe Youtube a menționat vizita ei. A vorbit despre Livian fără să-i pronunțe numele, fanii însă și-au dat seama că despre el este vorba.

„Este vorba despre o dragoste, o dragoste imposibilă, din păcate. Aș vrea să cred că este un sfârșit pentru mine, nu știu dacă este sfârșit și pentru altă persoană, dar pentru mine e sfârșit. Am avut o pauză de o lună de zile în care am refuzat colaborările, pentru că nu am putut.

Trebuie să prind putere și să mă ridic. E posibil să regret toată viața dacă continui pe drumul ăsta, certitudini nu am, nu știu ceva concret 100%. Cred că ăsta este cel mai important lucru, că nu sufăr, dar vreau să fiu fericită, dar nu e atât de simplu pe cât pare. Sunt mai mulți factori care nu mă lasă să fiu fericită.

Nu sunt nici tristă sau dezamăgită, însă am aflat o chestie foarte importantă. Timpul mi-a cerut timp, dar soarta mi-a dovedit că ar fi bine să mă focusez pe carieră”, a spus Bianca într-un live pe Youtube.

„Dacă ar fi după mine aș spune tot, dar sunt alte persoane care nu vor, însă nu pot eu, este vorba și despre mine. Întrebați-mă, iar eu o să vă fac să înțelegeți. Dacă nu ar fi fost ceva serios nu aș spus nimic. Este vorba că vreau să mă deschid în fața voastră ca să știți și voi ce se întâmplă cu mine. Ce am rezolvat cu această vizită? Foarte bună întrebarea asta. Nimeni nu m-a pus să aleg între carieră și el.

Nu am rezolvat o chestie de moment. Nu am remușcări. Acele postări triste de pe Instagram mă reprezintă. Da, este vorba despre ceva sentimental, clar! O să încerc să vă lămuresc acum, dar trebuie să răspund la întrebarea despre vizită.

Mama mea știe tot. Cred că am convins anumite persoane, au fost niște demonstrații … Acum o lună de zile am zis că voi face vlogul cu cineva, care era puțin cunoscut, dar apoi ați aflat. Nu are nicio treabă Roberto în ecuația asta.

V-ați gândit că poate toate postările pe care le fac sunt pentru cineva anume? Cine a făcut primul pas? Nu eu :)”