Bianca Comănici, ipostază inedită alături de Jador. Ce îi transmite bruneta concurentului de la Survivor România

Bianca Comănici a făcut dezvăluiri incredibile despre Jador și este încântată că Faimosul a revenit pe traseu, la aproape două săptămâni de când a suferit un accident destul de grav la picior. Concurentul de la „Survivor România” se simte mai bine și este gata de luptă.

Cei doi au format o relație solidă de prietenie pe vremea când erau participanți la „Puterea Dragostei” și au rămas și acum în relații bune, spre bucuria fanilor.

Fosta iubită a lui Livian Pop își susține prietenul aflat în Republica Dominicană și s-a bucurat să afle că starea lui de sănătate s-a îmbunătățit.

Bianca Comănici, declarații incredibile despre Jador

După ce s-a aflat sub atenta supraveghere a medicilor timp de aproape două săptămâni, Jador este gata să revină pe traseu alături de colegii lui din echipa Faimoșilor și să dea tot ce are mai bun la fiecare probă.

Artistul este susținut de fani și de apropiați încă din primul episod „Survivor România” și Bianca Comănici îi ține pumnii de fiecare dată atunci când îl vede pe micul ecran. Frumoasa brunetă i-a transmis un mesaj de încurajare prin intermediul unui InstaStory.

„Te așteptăm înapoi pe teren! Cum mă mângâia el”, a scris Bianca pe Instagram, alături de o poză cu Jador, în care acesta îi pune o mână pe obraz, aflați în casa de la „Puterea Dragostei”.

Părinții lui Jador, devastați după accidentarea fiului la Survivor România

Părinții lui Jador, Simona și Romeo Dumitrache, au suferit foarte mult atunci când au văzut cum s-a accidentat fiul lor. Mai mult, tatăl artistului nici măcar nu a putut privi întregul moment.

Deși sunt îngrijorați pentru el, părinții știu că Jador face tot ce poate și nu este genul de persoană care să renunțe atât de repede.

„El este un bărbat foarte puternic și rezistent totodată. Eu cred că este o lovitură destul de puternică. În timpul când a intrat pe traseu și am văzut căzătura mi-am dat seama că articulația piciorului nu a îndoit genunchiul, a stat drept și n-am putut să mă uit până la capăt. Mi-a pătruns o săgeată în inimă. Am întors capul, dar am simțit în inimă durerea aceea. Orice părinte cred că ar simți la fel”, a declarat tatăl lui Jador la „Teo Show”.

