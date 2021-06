Bianca Comănici, pe mâna medicilor. I s-a făcut rău înainte de a intra în emisiune

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit că nu are deloc energie și simte că rămâne fără aer. În plus, vedeta s-a plâns că are dureri de burtă.

„Sunt puțin cam bolnăvioară, nu știu de ce. Nu am energie deloc și simt că rămân fără aer și am o stare de greață, mă doare burtica. Ce să fac în situația asta?”, a spus tânăra pe Instagram, scrie .

Acesta este și motivul pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Doctorii i-au administrat o perfuzie din cauza durerilor pe care le resimțea de câteva zile.

Bianca Comănici, momente grele din cauza unor dureri

După câteva minute Bianca Comănici a reușit să se pună pe picioare și a putut să prezinte emisiunea „Bărbați vs Femei”, pe care o moderează de ceva vreme.

Show-ul a început cu o mică întârziere, însă fosta concurentă de la Kanal D a avut grijă să-și ceară scuze pentru situația neplăcută.

„Îmi cer scuze că am întârziat puțin, dar după cum știți nu m-am simțit foarte bine, dar am filmat joculețul pentru duminică și invitații au sosit”, a spus bruneta pe InstaStory.

Bianca Comănici, testată pentru noul tip de coronavirus

Bianca Comănici crede că starea neplăcută din cursul acestei zile provine din cauza unor pastile. Se pare că medicamentele i-au afectat destul de serios stomacul și i-au provocat greață și dureri de burtă.

Din cauza acestor simptome a fost nevoită să facă și test Covid. Medicii de pe ambulanță i-au recoltat imediat proba, care s-a dovedit a fi una negativă.

„Mă simt mai bine acum pentru că am făcut o perfuzie. Am luat zilele trecute niște pastile pe care nu trebuia să le iau. Mi-am distrus stomacul, dar acum sunt bine.

Am făcut și test COVID și nu am fost testată pozitiv”, a mărturisit Bianca Comănici în show-ul pe care-l moderează în mediul virtual.

Tânăra a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea matrimonială Puterea Dragostei. Ea a câștigat primele două sezoane, moderate de Andreea Mantea. În prezent, show-ul este prezentat de Cristina Mihaela Dorobanțu.