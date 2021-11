Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, întoarsă din drum. Motivul pentru care a primit interdicție în Turcia

Însoțită de prezentatoarea Cornelia Ionescu, a fost întoarsă din drum imediat ce a pus piciorul pe teritorul turcesc.

Bruneta a fost reținută de oamenii legii pe aeroportul din Istanbul, asta pentru că în urmă cu un an a primit interdicție după ce i-a expirat viza.

Din păcate, Bianca Comănici a înțeles că este vorba de o perioadă de numai un an, dar realitatea a fost că nu are voie să pășească în Turcia 2 ani.

Bianca Comănici are probleme cu legea. De ce a fost reținută pe aeroportul din Turcia

„Ne-am trezit de dimineață foarte încântate de ceea ce urma să se întâmple. Peripeția a început de când noi aveam de luat două bagaje, unul de mână și unul de cală, și nu am știut că îl pot lua și pe cel de cală.

Ajungând în Istanbul, după Security, Cornelia a fost chiar în fața mea. Cornelia a trecut, eu am rămas, mi s-a scanat pașaportul de multe ori, nu a mers și mi s-a spus că va veni Poliția de Frontieră.

Am mers cu ei acolo unde mi-au spus, am crezut că este o procedură simplă, dar, din păcate, m-au ținut destul de mult acolo. Îi lăsasem Corneliai bagajul de mână, credeam că va fi simplu.

Din păcate, am pierdut legătura cu Cornelia, mi s-a interzis să iau legătura cu ea. Mi s-a explicat că eu când am fost în Istanbul în iulie 2020 a trebuit să plătesc o amendă pentru că șederea a durat mai mult de 90 de zile.

A fost o problemă de limbă, eu am înțeles că am interdiție pentru un an de zile, dar din păcate interdicția era de doi ani de zile. A venit și mi-a spus cineva din staff că nu pot intra în Turcia.

Nu am respectat termenul și mi s-a spus că zborul meu înapoi va fi la ora 8. Am fost foarte panicată, am început să plâng”, a povestit Bianca Comănici pentru .

Bianca Comănici, nevoită să revină în România. Cum a fost tratată

Câștigătoarea primelor două sezoane de la Puterea Dragostei s-a văzut nevoită să revină în România. Fosta concurentă de la Kanal D a respectat toate regulile și nu s-a opus deloc.

A preferat să tacă și să se supună normelor din Turcia, fiind mulțumită că a fost tratată bine de cei care i-au explicat întreaga situație.

Vedeta s-a simți confortabil, precizând că se aștepta la lucruri mult mai rele. A fost respectată, lucru care pentru a contat enorm.

„Nu am știut cu cine să iau legătura, eu știam că eu am respectat regulile. Din păcate, nu am putut să mă opun, am preferat să fac ceea ce mi s-a spus.

Nu mi-am dorit să fac vreun scandal, am vrut doar să ajung acasă în siguranță, cu toate că așteptam să se deschidă ușa și să mi se spună că pot să plec”, a completat Bianca Comănici, mai arată sursa citată.