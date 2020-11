Bianca Comănici și Livian, împreună, la Cluj. Ce s-a întâmplat între cei doi / Video

Bianca Comănici a făcut un anunț pe Youtube în care menționa că a avut o întâlnire de gradul trei cu o persoană pe care încă o iubește mult. La momentul respectiv, fosta câștigătoare de la Puterea Dragostei nu a spus despre cine este vorba, însă fanii și-au dat seama, iar tânăra a fost nevoită să recunoască.

Din păcate pentru fanii cuplului Bianca și Livian, cei doi și-au spus Adio petnru totdeauna, cu toate că au rămas în relații de prietenie, vor ține legătura, însă au decis că nu este cazul să mai formeze un cuplu.

Fanii au acuzat-o pe Bianca Comănici după postarea clipului pe Yotube că vrea să-și facă publicitate și să atragă atenția prin vizita făcută în Cluj, pentru a se vedea cu Livian, deși nu a menționat exact cu cine s-a văzut, a lăsat să se înțeleagă că despre el este vorba.

Bianca Comănici, despre Livian: „Fostul este istorie pentru mine”

Anunțul i-a ținut pe fanii cu sufletul la gură, mai ales că mai sunt admiratori din casa Puterea Dragostei care speră la o împăcare, însă cei doi au dorit să-și regleze conturile, mai ales ca Bianca să-l facă pe Nelson să înceteze cu atacurile la adresa ei.

Se pare că lucrurile s-au liniștit, iar după scurt timp, bruneta a făcut un nou vlog în care a explicat că nu se va mai întoarce la fostul iubit, anume la Livian. Ea a ținut să spună că „fostul e istorie pentru mine” în clipul de pe Youtube.

Întâlnirea dintre cei doi la Cluj a fost una emoționantă, care s-a lăsat cu lacrimi, căci Bianca și Livian încă mai au sentimente unul față de celălalt, însă au decis, având în vedere cele întâmplate, să nu mai aibă vreo legătură sentimentală.



„Este vorba despre o dragoste, o dragoste imposibilă, din păcate. Aș vrea să cred că este un sfârșit pentru mine, nu știu dacă este sfârșit și pentru altă persoană, dar pentru mine e sfârșit. Am avut o pauză de o lună de zile în care am refuzat colaborările, pentru că nu am putut.

Trebuie să prind putere și să mă ridic. E posibil să regret toată viața dacă continui pe drumul ăsta, certitudini nu am, nu știu ceva concret 100%. Cred că ăsta este cel mai important lucru, că nu sufăr, dar vreau să fiu fericită, dar nu e atât de simplu pe cât pare. Sunt mai mulți factori care nu mă lasă să fiu fericită.

Nu sunt nici tristă sau dezamăgită, însă am aflat o chestie foarte importantă. Timpul mi-a cerut timp, dar soarta mi-a dovedit că ar fi bine să mă focusez pe carieră”, a spus Bianca într-un live pe Youtube.

