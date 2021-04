Bianca Comănici, surpriză uriașă. Cum arată concurenta de la Puterea Dragostei fără pic de machiaj

Bianca Comănici le-a făcut fanilor de pe rețelele de socializare o surpriză uriașă. Fosta concurenta de la Puterea Dragostei le-a arătat tuturor, într-unul dintre vlogurile sale, cum arată fără pic de machiaj.

Câștigătoarea primelor două sezoane ale emisiunii matrimoniale de la Kanal D obișnuiește să apară mereu aranjată și machiată, însă de data aceasta a încercat ceva nou. A apărut complet naturală, fără să se gândească la reacțiile celor din jur.

Ce-i drept, bruneta are trăsături frumoase indiferent că are tone de make-up sau că nu are deloc. Bianca Comănici știe cum să se pună în valoare, mărturisind că a descoperit câteva trucuri de machiaj foarte utile, pe care le-a împărtășit cu internauții.

Bianca Comănici, fără strop de make-up. Cum a apărut concurenta de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici are mai multă încredere în ea de când și-a pus implanturi mamare, dovadă că a avut curaj să apară fără strop de machiaj. De altfel, tutorialul în care apare naturală este realizat chiar în clinica în care și-a făcut recent operația la bust.

Prezentatoarea s-a filmat în timp ce se demachia, spre surprinderea fanilor ei. Mai mult decât atât, tânăra arată la fel de bine și fără tone de farduri, având trăsături frumoase și un ten fără prea multe imperfecțiuni la vedere.

Și unde mai pui că fosta concurentă de la Puterea Dragostei își etalează frecvent talentul la make-up, mărturisind că îi place foarte mult acest domeniu. Așadar, nu este exclus să-și transforme pasiunea într-o meserie în adevăratul sens al cuvântului.

Frumoasa brunetă cunoaște multe trucuri de make-up și oferă mereu sfaturi celor care își doresc să își perfecționeze tehnicile, mărturisind că a simțit rezultatele pe propria piele.

„Legat de machiajul feței: după ce vă aplicați fondul de ten, aplicați anticearcănul sub ochi, iar după asta nu puneți pudră de fixare. Luați iluminator pe pensulă, dar nu udați pensula. Am auzit de treaba asta, dar lasă pete pe fețe și nu are rost.

Aplicați iluminatorul înainte de a-l fixa cu pudra. Nu o să se mai vadă prăfos și garantez pentru trucul ăsta pe care l-am învățat de când am terminat cursul de make-up. Trecem la următorul truc. Dacă vreți să aveți buzele hidratate, aplicați luciu înainte de a vă pune la somn.

Dimineața vă veți trezi cu buzele hidratate. Nu e același rezultat ca și cum ați bea multă apă, dar ele trebuie hidratate și la exterior, nu doar la interior”, spunea Bianca Comănici într-unul dintre vlogurile sale de pe Youtube.