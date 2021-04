Bianca Comănici uimește din nou. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici și-a uimit din nou fanii care o urmăresc cu sufletul la gură. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit că și-a învins o mare teamă, motiv pentru care a făcut o schimbare radicală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câștigătoarea primelor două sezoane ale emisiunii matrimoniale de la Kanal D și-a făcut două noi tatuaje. Desenele au fost realizate pe mâna dreaptă și au o semnificație aparte pentru frumoasa brunetă care nu este la prima ispravă de acest gen.

Tânăra a explicat ce semnifică fiecare tatuaj în parte, Bianca Comănici precizând că este pentru prima oară când își face pe piele un desen pentru o persoană anume. Mai exact, vedeta și-a făcut un tatuaj pentru cea mai dragă ființă din viața sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Comănici, o nouă surpriză. Ce a făcut de data asta fosta participantă de la Puterea Dragostei

Frumoasa brunetă le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare că a văzut ambele tatuaje pe Internet, însă au primit și o notă personală. Cât despre procedura în sine vedeta susține că nu a fost una foarte dureroasă, în comparație cu prima experiență.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a tatuat cuvintele „60 seconds”, care au fost imprimate cu culoarea roșu, iar cel de-a doilea desen, care este exact sub primul, reprezintă o casă cu horn, alături de care apare cuvântul „mama”.

ADVERTISEMENT

„Nu îmi plac tatuajele foarte evidente, cu semnificația foarte evidentă. Tatuajul cu «60 seconds» l-am ales pentru că am văzut pe Tik Tok la o fată. Este un fel de contrazicere la primul meu tatuaj.

Tatuajele le fac pentru că pe mine mă ajută psihic, mă fac să mă simt bine. Dacă ar fi ca voi să mai aveți 60 de secunde să trăiți, ați avea regrete? Da sau nu? Eu consider că da, acest tatuaj semnifică de fapt «Trăiește-ți viața!».

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu mai ai dreptul să fii cu capul în nori, dar trebuie să îți trăiești viața pentru că doar una ai. Fă tot ceea ce te face fericit pentru că viața este scurtă.

Al doilea tatuaj unde scrie mama, o căsuță și hornul făcut cu color. Inițial am văzut tatuajul ăsta doar cu căsuța. Pentru mine, casa e sfântă. Prefer să stau o viață la mine acasă. Nu există un loc mai frumos decât casa mea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când am vorbit cu mama și i-am arătat tatuajul am realizat că casa mea este mama. Mi-a spus să nu îmi mai fac, dar am văzut-o zâmbind. Nu mi-am mai făcut tatuaj pentru cineva anume”, a spus Bianca Comănici într-un vlog de pe canalul ei de Youtube.