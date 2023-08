Bianca de la Insula Iubirii, umilită de Cristi Mitrea. A făcut-o praf: „Stă pentru casă și masă”

Cristi Mitrea, cunoscut pentru părerile sale deloc cenzurate, a umilit-o pe Bianca Giurcă de la Insula Iubirii. Sportivul a spus fără să stea pe gânduri ce crede despre iubita lui Marius Moise. Nu a menajat-o deloc.

Cristi Mitrea a umilit-o pe Bianca de la Insula Iubirii

Emisiunea momentului în România este Insula Iubirii. Toată lumea vorbește despre ce se întâmplă în sezonul șapte și chiar și cei care nu urmăresc show-ul știu câte ceva din ce se petrece. Cristi Mitrea este și el la zi cu producția de la Antena 1.

După cum se cunoaște deja, luptătorul nu se abține niciodată când vine vorba de părerile sale chiar dacă de multe ori acestea atrag asupra sa scandaluri,

De această dată, el a fost invitat în emisiunea Star la Mare Fitza, unde a vorbit despre Insula Iubirii, în special despre concurentele sezonului actual. A luat-o în vizor mai ales pe Bianca Giurcă, despre care a afirmat că a rămas în relația cu Marius Moise pentru bani.

„Rolurile s-au inversat în sezonul acesta. Fetele care teoretic sunt concurente sunt, în viața privată, mai ispite decât ispitele și mai ipocrite decât ipocriții. E foarte multă falsitate. Se întâmplă să vedem niște tipare care sunt actuale, pentru că societatea de astăzi așa e.

Copila aia, care stă cu băiatul ăla de are tractoare, stă pentru casă și masă. Eu am zis. Despre asta e vorba, când nu ai un skill în viață, când nu ai o școală…”, a spus Cristi Mitrea, citat de

Ce spune Bianca despre cei care o fac materialistă

Pe de altă parte, . Tânără a afirmat că nu ar fi trebuit să depună atât de mult de mult efort pentru a-i apăra imaginea iubitului său. Totuși, neagă că ar fi o femeie materialistă.

„Mă, și dacă să zicem că Marius ar fi un om foarte bogat, că are foarte mulți bani, că de pe afară, și eu aș fi o femeie materialistă, d-aia nu mai puteți voi să dormiți, de focul meu, că sunt eu o femeie materialistă.

Sau vă deranjează că el are bani și voi nu aveți, că nu înțeleg. Chiar nu pot să înțeleg de ce toată lumea mă face materialistă. Am adus dovezi, am spus că nu sunt. Și cu toate astea, în continuare, mă face materialistă. Deci, mă faceți să cred că nu vă interesează motivul real pentru care eu am o relație cu Marius. Vă deranjează că voi nu aveți ce are el. Bani mulți…”, a spus Bianca Giurcă de la Insula Iubirii.