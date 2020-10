Bianca de la Puterea Dragostei, declarații incendiare la adresa lui Nelson. S-a decis să spună tot adevărul

Bianca Comănici, câștigătoarea primelor două sezoane din show-ul matrimonial „Puterea Dragostei”, a rupt tăcerea în legătură cu scandalul în care este implicat Nelson Mondialu, tatăl lui Livian Pop. Frumoasa brunetă a mărturisit că în ultimul timp a fost jignită constantă de interlop, însă a tăcut din respect pentru fostul iubit.

Fosta concurentă de la Kanal D este convinsă că bărbatul în vârstă de 57 de ani a făcut o oarecare obsesie pentru că vorbește frecvent despre ea în vlogurile pe care le postează pe canalul de Youtube. Nelson Mondialu o vorbește de urât pe tânără, dar în același timp spune că este „nora” lui.

Frumoasa brunetă este dispusă să meargă până la capăt în acest scandal, dându-i replica tatălui lui Livian. Bianca Comănici a făcut declarații incendiare pe marginea subiectului, precizând că nu îi este frică absolut deloc de părintele fostului partener de viață.

Bianca de la Puterea Dragostei, mesaj dur la adresa lui Nelson Mondialu, tatăl lui Livian

Tânăra a luat atitudine după ce Nelson Mondialu a lansat un atac dur la adresa ei, la scurt timp după ce bruneta a anunțat că va colabora cu un fotbalist din Statele Unite ale Americii. Potrivit wowbiz.ro, este vorba de Roberto Hațegan, un sportiv care a apărut recent în viața fostei concurente de la Puterea Dragostei.

Câștigătoarea primelor două sezoane ale emisiunii matrimoniale nu a confirmat identitatea amicului ei, însă fanii s-au cam prins despre cine este vorba după ce tânărul în vârstă de 19 ani a anunțat pe rețelele de socializare că este în căutarea unei chirii în București.

„Nu îmi mai spuneți despre individul acela care face vlog-uri despre mine. O să fac un vlog special. Un mesaj special pentru el, în care o să-i spun ce am să-i spun. Dar până atunci nu spun nimic. Ce să spun despre individul asta? Vreți să vă spun toate lucrurile pe care le-a făcut?

Nu are rost, ce să vorbesc despre individul asta? Îi dau valoare dacă vorbesc despre el. Am văzut domnul individul că i-au zis oamenii lui ce am postat eu. Sigur i-au zis oamenii lui, nu stă el non-stop pe profilul meu.

E obsedat de mine, un om la 50 de ani e obsedat de mine. 57 de ani… uite că are aceeași vârstă cu tata. Nu ar sta tata vreodată să vorbească de o copilă. Să mă ferească Dumnezeu dacă credeam eu că ajung să cunosc un asemenea om.

Acest individ care face vlog-uri despre mine nu face treaba asta doar pentru Youtube, el are o obsesie. El sună oameni și vorbește urât despre mine. El caută postări despre mine, a ajuns la un nivel avansat. Obsesie e puțin spus, el a ajuns la hărțuire.

Acest om pe mine mă hărțuiește. El spune că eu sunt nora luni. Nu sunt nebuni amândoi, Livian e un om normal. Și când eram împreună, el la fel vorbea. Nu are treabă, Livian nu e implicat aici. Nu mă urăște, dacă mă ura, nu-mi pomenea numele. Nu voia să audă de mine.

La el e clar că e ceva acolo, poate vrea să-i fiu iar noră. Habar n-am, dar eu am zis că nu mă mai împac cu Livian. Nu se folosește de mine. El sună oameni și vorbește despre mine. El a încercat să-l îndepărteze de mine pe băiatul asta cu care vorbesc eu. Cum să faci așa ceva? Ești psihic instabil?

O să mă ocup eu de oamenii aștia, ei sunt firimituri pentru mine. O să mă ocup de ei. Chiar dacă au scos clipurile și live-urile, eu le am pe gmail. Mi-au trimis susținătorii mei tot. Nu mi-e mie frică de nimeni. N-au ce să-mi facă.

Ce ar putea să-mi facă? Să pună oameni după mine să mă bată? Să mă violeze? În ce secol trăim? Stați liniștiți că mie nu mi-e teamă. Am tăcut 1 an de zile, din respect pentru Livian. Nu mai, ajunge, prea mult respect ajunge”, a spus Bianca Comănici într-un vlog.