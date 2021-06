Bianca Drăgușanu a aflat diagnosticul fiicei sale. Ce boală are, de fapt, Sofia

Fosta asistentă TV a fost extrem de neliniștită în ultima perioadă, asta pentru că , a rămas cu o tuse gravă după ce a avut o răceală destul de puternică.

Blondina și-a dus copilul la numeroși medici din Capitală și a supus-o la diferite teste pentru a afla cu ce se confruntă, reușind să afle totul abia după ce a consultat un doctor din Cluj-Napoca.

Vedeta a mers la un medic specialist, după ce timp de 3 luni micuța Sofia a tușit fără oprire, fără să prezinte alte simptome care să-i pună în pericol sănătatea.

Bianca Drăgușanu s-a liniștit în legătură cu fiica sa. Boala de care suferă Sofia

După teste de alergie și controale la plămâni, Bianca Drăgușanu a aflat, prin intermediul profesorului doctor din Cluj, boala pe care o are fiica sa. Mai exact, micuța are polipi nazali, care o împiedică să respire cum trebuie.

Sofia urmează de acum înainte un tratament pentru această afecțiune, pentru care momentan nu se va interveni chirurgical. Din toamnă, va schimba schema de tratament, după cum a explicat celebra sa mamă.

„Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută, trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni.

Totul este în regulă. Trebuie să o imunizez”, a declarat Bianca Drăgușanu despre starea de sănătate a fiicei sale și a lui Victor Slav, pentru .

Bianca Drăgușanu și Victor Slav, relații excelente după divorț

Fosta asistentă de televiziune este foarte atentă în ceea ce o privește pe micuța Sofia, care a rămas în grija sa după separarea de fostul băiat de la meteo. Cei doi sunt în relații foarte bune și petrec destul de mult timp împreună.

Recent, blondina a fost invitată la ziua de naștere a fostului partener de viață, în ciuda faptului că Victor Slav și-a refăcut viața sentimentală de aproximativ 2 ani cu o tânără care seamănă izbitor de mult cu fosta soție.

Ela, iubita fostului prezentator de la „Vulturii de noapte”, este tot blondă și de asemenea, adoră operațiile estetice și tatuajele, ea având câteva desene imprimate pe piele.

Fostul moderator de la Kanal D este fericit și împlinit alături de partenera sa de viață, care o cunoaște deja pe fiica sa. Sofia este prioritatea numărul 1 al lui Victor Slav și o adoră ca pe ochii din cap.

„Dacă credeam că alte sunt prioritățile, Sofia e pe primul loc. Am știut de la început să fiu tată. I-am făcut băiță, am luat lecții de la cineva avizat, m-am descurcat foarte bine, fără teamă”, a spus Victor Slav într-o emisiune TV, în toamna lui 2020.