Bianca Drăgușanu a așteptat 10 ani ca să o facă praf pe Mihaela Rădulescu: ”De fapt, de plastic era creierul ei”

În urmă cu zece ani, Mihaela Rădulescu o cataloga pe Bianca Drăgușanu ca fiind doar o ”fată de plastic”, aluzie clară la numeroasele operații estetice care au transformat-o pe blondină în una dintre cele mai atrăgătoare femei din România.

Bianca Drăgușanu, atac direct la Mihaela Rădulescu

În emisiunea , prezentatorul Mihai Ghiță a avut-o ca invitată de Bianca Drăgușanu, aceasta din urmă povestindu-și viața și greutățile prin care a trecut în copilărie. Dar, la un moment dat, a vorbit și despre rivalitățile ei din showbiz, iar Mihaela Rădulescu a fost taxată dur pentru declarațiile pe care le-a dat acum 10 ani.

Astfel, Mihai Ghiță a întrebat-o pe Bianca Drăgușanu despre ceea ce, acum 10 ani, spunea Mihaela Rădulescu despre ea, la acea vreme vedeta Pro Tv considerând-o pe blondină o ”fată de plastic”. Iar Bianca nu i-a rămas datoare.

”Îmi aduc aminte, știu cine. Da, zece ani, exact. De fapt, de plastic era creierul ei, dacă a putut să spună de atâtea ori un lucru atât de aberant. În ziua de azi, cardurile sunt de plastic, dar te folosești de ele, da? Și creierele mai pot fi de plastic, dacă ajungi ca tu, prezentatoare, să spui obsesiv același cuvânt într-o frază de câteva propoziții. Care, ce crezi? După câțiva ani de zile, a început să devină și ea tot de plastic. Nu dăm nume, că știm cine e”, a replicat Bianca Drăgușanu, dovedind că nu a iertat-o pe Mihaela Rădulescu.

Bianca Drăgușanu, povestiri din copilărie

În emisiunea moderată de Mihai Ghiță, Bianca Drăgușanu a recunoscut că a avut o copilărie dificilă, situația financiară a familiei sale fiind una problematică.

”Nu știu dacă mi-am trăit copilăria în adevăratul sens al cuvântului. Familia mea s-a destrămat. Am crescut ani de zile într-o singură cameră, cu o singură pereche de pantofi, de bocanci. Am fost un copil foarte amărât”, a spus Bianca Drăgușanu în emisiunea In Oglindă.

De altfel, a mai precizat B . ”Eu nu mi-am dorit neapărat un copil… Nu mă vedeam, pentur că eu nu mi-am trăit copilăria”, a mai povestit Bianca Drăgușanu precizând totodată că, acum, este fericit că este mama Sofiei, fiica ei și a lui Victor Slav.

Mai mult decât atât, explică Bianca Drăgușanu, viața ei a fost o luptă pentru a ajunge în postura în care este acum, iar lansarea ei în lumea showbiz-ului, alături de Cătălin Botezatu, a fost momentul definitoriu.

”Cătălin Botezatu m-a ales. Și de la prima prezentare am știu să mă impun. (…) Aș spune că ne-am folosit unul pe celălalt. Ce părere ai despre asta?”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, afaceri de sute de mii de euro din imaginea ei

Dacă copilăria a fost una dificilă pentru Bianca Drăgușanu, în ultimii zece ani, ascensiunea ei este incontestabilă. Transformată dintr-un manechin de pe podiumurile de modă în asistentă TV, iar ulterior chiar în prezentatoare a unor emisiuni de succes, Bianca Drăgușanu a avut grijă ca imaginea ei să fie una perfectă.

Și, normal, banii au început să vină din toate părțile, o mulțime de firme dorindu-și să se asocieze cu una dintre cele mai dorite femei din România.

”Este anul cel mai bun, financiar vorbind, și pentru că am reușit să scap de oamenii negativi din viața mea. Da, e cel mai bun, așa cum anii 2019-2020 au fost cei mai slabi. Nu aveam echilibrul emoțional necesar, dar mi-am revenit. Pe atunci eram în pană, trebuia să mă ocup de alte lucruri în loc să îmi văd de familie și afaceri”, explica, acum ceva vreme,

Iar printre contractele extrem de bănoase pe care le are, acum, Bianca Drăgușanu se numără și unul care a stârnit controverse serioase: cel cu un studio de videochat căruia i-a ”împrumutat” imaginea ei pentru câteva luni și care i-a adus în conturi sume de șase cifre, în euro.