Bianca Drăgușanu a cunoscut-o pe mama lui Gabi Bădălău? Ce dezvăluire a făcut despre ea

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni, ultima postare făcută de blondină lăsând de înțeles că deja a fost prezentată în sânul familiei omului de afaceri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta prezentatoare TV a scris un mesaj pe rețelele de socializare în care vorbește despre mama iubitului ei. Frumoasa vedetă face referire la educația pe care fostul soț al artistei Claudia Pătrășcanu a primit-o de la cea care l-a adus pe lume.

Toată lumea se întreabă în momentul de față dacă Bianca Drăgușanu a cunoscut familia lui Gabi Bădălău, mai ales că este pregătită să ajungă la altar cu afaceristul care o face să se simtă fericită și împlinită din punct de vedere sentimental.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu, mărturie despre mama lui Gabi Bădălău? Ce a spus despre ea

„Un bărbat care își tratează iubita precum o prințesă 👸 este dovada că a fost născut și crescut în brațele unei regine 👑”, este mesajul lăsat de Bianca Drăgușanu pe pagina sa de Instagram, în dreptul unei imagini în care apare în mașină.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos nu-și mai încape în piele de fericire de când iubește din nou după separarea de Alex Bodi. Blondina radiază când vorbește despre dragoste și partenerul ei de viață cu care este pregătită să se căsătorească.

ADVERTISEMENT

Creatoarea de modă știe și cum va arăta rochia de mireasă pentru cea de-a treia nuntă, dar și câte ținute va purta. Un singur detaliu mai stă în calea marelui eveniment: divorțul pe care Gabi Bădălău îl are cu fosta soție, Claudia Pătrășcanu și custodia celor doi băieți pe care-i au împreună.

„În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu a fost ceva planificat. Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat.

Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, spunea Bianca Drăgușanu în cadrul emisiunii „Teo Show”, după ce s-a întors din vacanța petrecută alături de Gabi Bădălău în Maldive.

ADVERTISEMENT