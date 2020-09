Bianca Drăgușanu a dat cărțile pe față. Vedeta spune că s-a folosit de milionarul turc pentru un scop clar: „Îmi pare rău”

Bianca Drăgușanu a recunoscut că a greșit în relația cu Alex Bodi, de care s-a despărțit și s-a împăcat de atât de multe ori încât am pierdut cu toții șirul.

Bianca Drăgușanu recunoaște că a vrut să îl facă gelos pe Alex Bodi

Vedeta a fost cuplată de presa mondenă cu un influent afacerist turc, chiar milionar în euro, iar în perioada când au fost văzuți împreună, blondina a preferat fie să tacă, fie să nege orice legătură între ea și respectivul individ,

După ce a declarat pentru Fanatik că relația cu turcul nu a existat niciodată, Bianca revine asupra acelui episod și spune că a făcut totul din dragoste pentru Bodi.

Drăgușanu a recunoscut pentru prima oară că aparițiile cu respectivul milionar au fost un montaj cu un scop precis: să îl facă geloș pe iubitul ei.

„Ce am făcut acum am făcut expres pentru el, contră, nimic mai mult. Sincer îmi pare rău că am procedat așa, nu trebuia să procedez așa, m-am comportat imatur din punctul meu de vedere. N-am făcut niciodată chestia asta, a fost o copilărie, o imaturitate din partea mea”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Antena Stars.

„Evident suntem dependenți unul de celălalt, pe sentimente reale! Tot timpul acționez și fac ceea ce cred și în ceea ce cred”, a mai spus fosta nevastă a lui Victor Slav.

Vedeta a negat relația cu turcul la începutul acestei luni

„Nu mă interesează. Nu vreau să aflu ce a zis. Nici nu mai contează. Cât despre Cengiz, suntem doar prieteni. La film nu ne-am uitat doar noi, eram mai multe persoane. Însa suntem doar prieteni și nimic mai mult”, spunea Bianca la începutul acestei luni pentru FANATIK.

„S-au întâmplat prea multe în ultimii doi ani. Nu mă interesează. Nu vreau să aflu ce a zis. Nici nu mai contează”, ne mai spunea la fel de vehementă, la acea vreme, fosta asistentă de televiziune.