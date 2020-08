Bianca Drăgușanu a dat vestea cea mare. Ce va face fosta asistentă TV în scurt timp

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi se înțeleg de minune de când au mai dat o șansă poveștii lor de dragoste. Frumoasa blondină a anunțat recent că este o persoană asumată și este dispusă să se căsătorească din nou. Fosta asistentă TV se pregătește să ajungă iar în fața ofițerului de stare civilă.

Vedeta și omul de afaceri sunt împreună de aproape 2 ani, relația lor fiind una cu suișuri și coborâșuri. În ciuda neînțelegerilor și scandalurilor repetate dintre ei, Bianca Drăgușanu a luat decizia de a îngropa trecutul revenind la gânduri mai bune.

În ultima perioadă amorezii au fost văzuți numai împreună, cu zâmbetul pe buze, semn că iubirea lor este mai puternică ca niciodată, dovadă fiind chiar declarația fostei asistente a lui Dan Capatos care a mărturisit că se pregătește să devină doamna Bodi în cel mai scurt timp.

Bianca Drăgușanu, veste mare despre relația cu Alex Bodi. Se pregătește de nuntă

„Am avut doi soţi, două divorţuri, urmează a treia căsătorie. Din prima căsătorie a rezultat soţia, de a doua nu am ce să vorbesc, este irelevantă. În viaţa mea se petrec atât de multe lucruri frumoase…

Tot ce se întâmplă acum, se întâmplă cu un scop”, a declarat frumoasa blondină despre planurile de viitor pe care le are alături de afaceristul din Mediaș, în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV.

Vedeta a fost căsătorită prima oară cu prezentatorul Victor Slav, în timpul mariajului venind pe lume și primul lor copil, o fetiță pe nume Sofia. A doua căsnicie, cea cu Alex Bodi, s-a încheiat la doar câteva luni după ce au ajuns la stare civilă pe 1 august 2019.

Bianca Drăgușanu și omul de afaceri au divorțat în martie 2020, infidelitatea lui Alex Bodi fiind motivul pentru care drumurile lor s-au separat. La un moment dat bărbatul chiar s-a cuplat cu o tânără milionară din Londra, Daria Radionova.

Vedeta, declarație de dragoste pentru afaceristul Alex Bodi

„Mai avem două luni până se fac doi ani de când ne chinuim unul pe celălalt. Nu am zis niciodată nimic rău de el (Alex Bodi) pentru că nu am cum să vorbesc vreodată rău de un om cu care am sentimente atât puternice și o legătură atât de frumoasă.

Mulțumesc foarte mult dragul meu”, a fost declarația emoționantă pe care Bianca Drăgușanu i-a făcut-o iubitului ei în platoul emisiunii prezentate de Cove și Adela Popescu.

