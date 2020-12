Bianca Drăgușanu a desființat-o pe Oana Zăvoranu. „Ai uitat cine ești?”

Un nou conflict a izbucnit în showbiz-ul românesc, după ce Bianca Drăgușanu a desființat-o pe Oana Zăvoranu în urma criticilor postate de fosta soție a lui Pepe. Fosta asistentă TV a ajuns la capătul răbdării și i-a adus acuzații grele „Queridei”.

Bianca Drăgușanu s-a săturat de numeroasele critici ale Oanei Zăvoranu și i-a dat replica pe contul de Instagram. Fosta lui Alex Bodi nu a mai putut rezista și i-a răspuns actriței de la Antena 1 fără nicio reținere.

În cursul zilei de ieri, Bianca Drăgușanu a vorbit pe InstaStory despre o persoană căreia nu i-a dezvăluit numele, dar care acuză influencerele că promovează produse fără a le testa înainte. Blondina a precizat că nu are contract pe barter și că nu face nimic pe gratis.

Bianca Drăgușanu a desființat-o pe Oana Zăvoranu

De mai bine de o lună, Oana Zăvoranu lansează acuzații în mediul online legat de anumite vedete și influencerițe care promovează excesiv anumite produse. Deși nu a spus despre Bianca Drăgușanu, cel puțin, nu în mod direct, blondina a răbufnit și a făcut-o praf pe contul de Instagram.

Fosta asistentă a lui Capatos a ținut să precizeze că ea nu are contracte barter și că plătește pentru tot ceea ce deține. Blondina s-a hotărât să-și spună părerea despre toate aceste acuzații aduse de „Querida”.

„Tanti fleașcă culcă-te pe stilnox îți răspund mâine. Sau poate mă mai gândesc…cum să-ți reamintesc cum fostul tău soț te-a prins în faăt când îl s…..i pe Tudy? Sau ca o Mocangistă Biciclistă te-ai pozat cu ochelarii mei și ți-ai dat tag la toate brandurile care te ignoră? tu vb nebuno?! nemachiată ai fața de babuin împăiat! Vezi să nu se supere ăștia de la mobilă că o îndoi cu Photoshop-ul. Perversă mincinoasă care mă pupai în c..r acum o lună la restaurant când te-ai pozat pe mocangeală la masă! Hai că-ți întorc și talpa de la cizmă să mi-o l…..i!

Dacă-ți place țiganiada Boss te aștept face-to-face! #primitivb***h o azi pe inteligență! Bazat-o! Ai uitat cine ești zbârciule? Tu ai vinde hârtie igienică dar nu te caută nici p….a spătaru! Te-ai înjurat cu mă-ta până în ziua în care a murit! Cârtiță primitivă care n-ai muncit 1 zi din viața ta! Hai că-mi culc copilul! Tu culcă-ți pisicile și te spovedesc eu mâine maimuță miloagă care stai la ușa dr Dobos pe moca să te reseteze! App: îți dau eu moca 1h de box ca să vezi ce înseamnă cardio că prea te scurgi toată sora mea. Noi astea trecute de-o vârstă te înțelegem!

La tine toate-s c…..e! Dar tu ai uitat că ești aia cu diplomă! Și așa dreaptă ești încât 3 vrăjitoare cu talent au chelit pușculița ce ți-a lăsat-o mă-ta ca moștenire! Calmează-te zbârciule că ai fix 1 m și un scuipat! Și dacă-ți dau contractele mele ți-o iau datoriile razna! Nebuna mea. Vă pup, don’t let yourself be ‘cretinoida’. Ne vedme mâine. Fac un live…la o spovedanie așa. Să vedem dacă iese d#@&u din Zbârci!”, a postat Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Se pare că Bianca Drăgușanu a avut parte numai de probleme în ultimele luni. După ce a fost agresată fizic de fostul soț, Alex Bodi, blondina s-a despărțit de el luna trecută. A fost o perioadă dificilă pentru ea, iar acum este în toiul unui conflict de proporții cu interpreta Divei din serialul „Sacrificiul” de la Antena 1.

Cu toate că acum nu sunt în cele mai bune relații, cele două vedete s-au fotografiat la aceeași masă în timpul unei petreceri la care au fost cu partenerii lor. Oana Zăvoranu a spus de mai multe ori că nu este prietenă cu Bianca Drăgușanu, însă acum este o adevărată rivalitate între ele.