Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz, iar blondina a lămurit pentru fani cel mai mare mister, și anume dacă urmează o nuntă cu omul de afaceri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După ce au plecat la munte de Crăciun, cei doi s-au reîntâlnit în Dubai, unde Bianca Drăgușanu se află destul de des în ultima vreme. După ce au fost surprinși în capitala luxului, au urmat câteva zile de vis în Insulele Maldive, în cel mai luxos resort posibil.

Fosta prezentatoare de la Kanal D a fost surprinsă în parcarea unui centru comercial din Capitală coborând din bolidul de lux al noului partener și purtând accesorii scumpe. Vedeta a oferit primele declarații despre nunta cu fostul soț al Claudiei Pătrășcanu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu a lămurit cel mai mare mister. Se căsătorește cu Gabi Bădălău?

Recent întoarsă din Maldive, Bianca Drăgușanu și-a reluat activitățile din Capitală și a fost surprinsă lângă mașina de lux a noului ei partener, mergând la sala de fitness. Blondina a vorbit despre planurile de nuntă cu Gabi Bădălău, după ce au petrecut clipe de vis în vacanță.

Reporterii din echipa CANCAN.ro au surprins-o pe fosta asistentă TV în timp ce se îndrepta spre sala de fitness și au reușit să discute cu ea despre noul partener. Întrebată cum a fost în vacanța, blondina a răspuns scurt „superb”.

ADVERTISEMENT

Reporterii au vrut să știe dacă schimbarea mașinii și a iubitului au vreo legătură, iar Bianca a declarat că are mai multe autoturisme și că nu acesta este motivul pentru care s-a afișat cu alt bolid. „Da, am mai multe mașini, dar nu e asta. Mai am două. Acum mă duc la sală, deci aveți grijă ce mă întrebați”, a declarat vedeta, fluturând amuzată o mănușă de box.

Despre presupusa căsătorie care a fost adusă în discuție, Bianca Drăgușanu a spus doar „Om trăi și om vedea”. Se pare că relația cu afaceristul merge foarte bine, întrucât vedeta a declarat că este foarte fericită atunci când a fost întrebată dacă se înțekeg bine. „Asta e problema mea. Răspunsul OK: sunt fericită”, a încheiat diva pentru sursa menționată mai sus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu poartă accesorii de zeci de mii de euro

Nu este un secret pentru nimeni faptul că fosta parteneră de viață a lui Alex Bodi este adepta stilului elegant și luxos, astfel că nu ezită să-și etaleze bijuteriile și gențile care nu au deloc prețuri modeste.

În afară de faptul că a venit la sala de fitness cu mașina lui Gabi Bădălău, un BMW X7, blondina s-a afișat cu câteva accesorii foarte scumpe, printre care un ceas Rolex în valoare de 50.ooo de euro, asortat cu o geantă Hermes, unul dintre brandurile ei preferate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu pare că a început anul foarte bine, judecând după Revelionul luxos în Dubai și vacanța în Maldive care a urmat după aceea. Vedeta este mult mai fericită acum că s-a eliberat din relația tumultoasă cu Alex Bodi, care a agresat-o în toamna anului trecut, fapt ce i-a pus capac fostei prezentatoare.

Bianca Drăgușanu a fost surpinsă alături de fostul Claudiei Pătrășcanu în Dubai, așa cum a dezvăluit FANATIK în urmă cu puțin timp. Afaceristul a dus-o apoi în cel mai luxos resort din Maldive, unde a răsfățat-o cu mâncare scumpă și a tratat-o ca pe o adevărată regină.