Bianca Drăgușanu a plătit o avere pe apartamentul de lux din Dubai. Cât a costat, de fapt, locuința și de unde a avut banii

În plin scandal cu Gabi Bădălău, în momentul în care se specula că ar fi și însărcinată, Bianca Drăgușanu a decis să plece din România pentru câteva zile, destinația aleasă fiind Dubaiul. Doar că vizita nu a fost doar una pentru relaxare, alături de fiica ei, ci a fost menită să consfințească o investiție uriașă în zona imobiliarelor din micuțul, dar bogatul emirat arab.

Bianca Drăgușanu și-a cumpărat apartament de 480.000 de euro, în Dubai

Plecată din România după scandalul care a dus la despărțirea ei de a luat decizia să își vadă viitorul departe de România.

”Peste 10 ani, o spun sincer, nu mă văd în România. Vreau să fac totul să îi fie fetiței mele cât mai bine, de aceea am și început să investesc în lucruri care pot aduce profit.

O gentuță, o pereche de pantofi, o mașină, toate acestea se devalorizează. Și te și plictisești de ele (râde, n. red.). Eu mă consider o femeie descurcăreață, cu capul pe umeri, de aceea m-am apucat să fac investiții imobiliare. Tot ce fac este să îi asigur un viitor fetiței mele, tot ce contează este să îi fie ei și mamei mele bine”, ne-a spus Bianca Drăgușanu, în exclusivitate.

“Eu mă consider o femeie descurcăreață”

Iar cum în ultimii ani, așa cum și recunoștea chiar Bianca Drăgușanu, afacerile ei au înflorit, vedeta a decis să investească aproape jumătate de milion de euro într-un apartament uriaș, în Dubai, un apartament cu finisaje de lux și suficient de mare pentru ca acolo să poată locui în viitor, atunci când va pleca din România.

”Apartamentul a fost 480.000 de euro. Este o investiție, așa o văd, nu o cheltuială. Conform contractului, apartamentul din Dubai va fi gata în luna decembrie a acestui an. Acum am fost acolo să îl văd și să semnez actele”, ne-a mai dezvăluit Bianca Drăgușanu.

De unde a avut Bianca Drăgușanu banii pentru un apartament de lux

. De altfel, așa cum a dezvăluit chiar ea, în exclusivitate pentru FANATIK, și-a împrumutat imaginea mai multor companii, printre care și una de videochat. Iar asta a fost extrem de rentabil pentru ea.

”Dacă vorbeam de sume mici, nici nu acceptam să discut pentru a-mi împrumuta imaginea unor studiouri de videochat. Nu am făcut, asta ca să fie clar, dar nu e relevant. Mesajele de pe panouri au fost gândite de echipa lor, știu că au provocat controverse, dar, la o adică, asta înseamnă o campanie bine gândită. Și, pentru că acel contract era pentru trei luni, acum l-am prelungit pentru încă trei luni. (…)

Vorbim de sume de șase cifre. În euro! E cel mai bun an al meu, și nu exagerez. Am încasat deja aceste sume, vorbim de sume care pot fi verificate, la Finanțe, sunt sume pentru care am plătit impozite, taxe, nu povești”, spunea, pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Mai mult, Bianca Drăgușanu are și o afacere cu articole de îmbrăcămine, fie că vorbim de rochii, blănuri sau costume de fitness, și contracte de imagine cu o casă de pariuri, cu una de bijuterii și un magazin de extensii de păr.

De altfel, chestionată mai în glumă, mai în serios, despre investiția făcută în Dubai, Bianca Drăgușanu a recunoscut, râzând, că o parte din banii folosiți provin chiar din reclama la videochat. ”Da, putem spune că am băgat banii din reclama de la videochat în imobiliarele din Dubai”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Gabi Bădălău

Acum câteva săptămâni, între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a izbucnit un scandal monstru din cauza infidelităților iubitului vedetei. Despărțirea lor a fost inevitabilă, Bianca fiind, probabil, sătulă de ceea ce se întâmplă în cuplul, chiar discret de altfel, pe care îl forma cu Gabi. Tot atunci, au apărut și speculații cu privire la o posibilă sarcină a vedetei, în presă existând informații că ar fi însărcinată în zece săptămâni.

De la ceartă, conform informațiilor FANATIK, cei doi nu și-au mai vorbit deloc timp de două săptămâni, recent însă s-ar fi întâlnit, totuși, pentru a discuta despre viitorul lor. Dar, din informațiile noastre, în acest moment sunt șanse minime ca viitorul apropiat să îi mai aducă împreună, ca și cuplu, pe Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău.

De altfel, chestionată de FANATIK pe tema sarcinii și a relației cu Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu a preferat să fie discretă și să nu scoată nicio vorbuliță.