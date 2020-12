Bianca Drăgușanu, atac subtil la adresa lui Irinel Columbeanu? Ce a postat în mediul online

Recent, Irinel Columbeanu a făcut furori cu roast-ul lui de la iUmor, în care a lansat ironii la adresa Biancăi Drăgușanu și se pare că vedeta i-a dat afaceristului un răspuns pe măsură.

După roast-ul controversat al afaceristului de la Izvorani, Bianca Drăgușanu a postat în mediul online anumite mesaje subliminale la adresa fostului soț al Monicăi Gabor.

Prin discursul pe care l-a prezentat în cadrul emisiunii care îi are drept jurați pe Delia, Mihai Bendeac și Cheloo, Irinel Columbeanu nu s-a sfiit să se autoironizeze cu privire la averea considerabilă pe care a pierdut-o de-a lungul timpului.

Bianca Drăgușanu, mesaj subliminal la adresa lui Irinel Columbeanu

Fostul milionar a apărut recent într-un show de comedie difuzat pe Antena 1, unde s-a autoironizat și unde i-a menționat numele și Biancăi Drăgușanu. Fosta iubită a lui Alex Bodi a reacționat ulterior și și-ar fi dat cu părerea despre averea pierdută a omului de afaceri.

Mesajele Biancăi de pe rețelele de socializare au stârnit curiozitatea internauților, care s-au gândit dacă nu cumva postările blondinei fac referire la afaceristul de la Izvorani care a pierdut o avere estimată la 90 de milioane de euro.

„Mai periculos decât omul tău e omul care se preface că e bun”, a scris Bianca alături de o fotografie cu un tigru, urmată de o altă imagine la care a adăugat în descriere cuvântul ,,Karma”.

Roast-ul lui Irinel Columbeanu a fost intens mediatizat, iar internauții au apreciat capacitatea omului de afaceri de a se autoironiza în fața întregii țări.

,,Sunt Irinel Columbeanu și mă puteți recunoaște după Bentley. Adică sunt eu, omul fără Bentley. Ciudată e viața asta, te pune în cele mai interesante poziții. Bianca Drăgușanu ar putea să confirme această idee.” a spus afaceristul în cadrul show-ului.

,,Sunt magie și putere, sunt aici să trăiesc, să râd, să iubesc, să celebrez, să mă dezvolt și să contribui. Eu sunt magie și putere, iar în această amintire, eu sunt liberă!”, a fost și mesajul Biancăi Drăgușanu pentru cei care o judecă.

De asemenea, Bianca Drăgușanu are o relație foarte apropiată cu fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu, Ramona Gabor. Deși nu este un secret că blondina și Monica Gabor nu se înțeleg deloc și nu se suportă reciproc, fosta parteneră a lui Alex Bodi are o prietenie de lungă durată cu Ramona Gabor. Bianca a vizitat-o la Dubai pe Ramona Gabor și au lansat împreună un parfum, fiind partenere de afaceri.

„Sunt într-un loc foarte frumos. M-am întâlnit cu o prietenă dragă de-a mea, pentru care am venit special aici! În câteva zile urmează să-și lanseze un parfum! Nu ne-am văzut de foarte, foarte mulți ani și am stat puțin de vorbă și ne-am gândit că întâlnirea noastră ar fi una foarte constructivă și am dat o fugă până la ea să o văd, pentru că da, vreau să o ajut în lansarea parfumului ei!”, a fost mesajul Biancăi Drăgușanu la acea vreme.