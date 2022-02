Bianca Drăgușanu și-a dezvăluit cele mai mari dorințe. Ce le-a transmis fanilor: “Eu mă iubesc foarte mult”

Bianca Drăgușanu a dezvăluit care sunt cele mai mari dorințe pe care le are. Blondina este într-o dispoziție bună și vrea să le transmită tuturor energia ei pozitivă.

Ziua de astăzi, 22.02.2022, denumită și Ziua Oglinzilor, are o semnificație aparte și o mare influență asupra dorințelor, planurilor și deciziilor.

Vedeta i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să se încarce cu bucurie și cu energie pozitivă în această zi specială.

Bianca Drăgușanu și-a dezvăluit cele mai mari dorințe

le-a împărtășit fanilor cele mai mari dorințe ale ei. Ziua de 22 februarie 2022 este importantă pentru îndeplinirea dorințelor, iar blondina a spus care sunt ale ei.

Vedeta vrea iubire, pace și sănătate pentru ea și pentru cei dragi. Are parte de toate aceste lucruri și i-a îndemnat pe urmăritori să-și dorească numai lucruri bune, pe care le vor primi, în cele din urmă.

În plus, fosta soție a lui Victor Slav a subliniat cât de importantă este iubirea de sine.

“Cred că totul vine din suflet. Dacă ai un suflet frumos, totul în viață e frumos. De fapt, astăzi este o zi foarte importantă, cu o încărcătură foarte importantă, ceea ce trebuie să știți este că astăzi se împlinesc dorințele.

Dacă manifestați și sunteți convingători și credeți în ceea ce vreți, se vor întâmpla. Să vă zic și câteva dintre dorințele mele.

Eu îmi doresc iubire, am iubire. Îmi doresc pace, am pace. Îmi doresc sănătate, am sănătate, pentru mine, familia mea și prietenii.

Doriți-vă lucruri bune pentru că vi se întâmplă lucruri bune și stați într-o energie bună și pozitivă pentru că este foarte important și sănătos pentru suflet și inimă. Cam acesta este sfatul zilei!

Iubiți-vă și stați în energie bună astăzi pentru că este foarte important. Eu mă iubesc foarte mult pe mine.”, a spus Bianca Drăgușanu pe .

Ce se întâmplă între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău

Recent, . Cei doi nu ar mai forma un cuplu de la finalul lui 2021 și nu au mai apărut deloc împreună în ultima vreme.

Omul de afaceri a fost întrebat, în cadrul unui interviu, despre relația cu fosta asistentă a lui Dan Capatos. însă nu a oferit un răspuns foarte clar.

“De unde știți că de o lună și jumătate și nu de şase luni sau de o zi? Sau deloc…Eu zic să o întrebați pe ea!”, a declarat Gabi Bădălău pentru .

“Întrebați-l pe el.”, a fost răspunsul scurt al Biancăi Drăgușanu, potrivit sursei citate.

La puțin timp după aceste declarații, blondina a spus că încă formează un cuplu cu afaceristul, doar că mai există și momente dificile într-o relație.

“Sunt în Dubai la ziua unei prietene. Eu l-am întrebat pe Gabi ce s-a întâmplat și de unde au apărut aceste zvonuri, mi-a zis că nu înțelege de unde. Nu s-a întâmplat nimic în relația noastră, însă ca în orice relație mai există și situații tensionate, nu e doar lapte și miere.

În momentul în care nu să mai fim într-o relație o să se vadă și o să se știe acest lucru și fiecare își va asuma asta.”, a explicat Bianca Drăgușanu pentru .

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit de multe ori de-a lungul timpului, însă mereu s-au întors unul în brațele celuilalt.