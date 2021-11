Bianca Drăgușanu, detalii despre relația cu tatăl ei. Ce experiențe au marcat-o în copilărie: “Mă simţeam a nimănui”

Vedeta a oferit detalii despre relația cu figura paternă alături de care a crescut o vreme după divorțul părinților ei. Acele momente au marcat-o profund pe fosta asistentă a lui Dan Capatos.

Frumoasa a fost extrem de supărată pe mama sa pentru decizia de a părăsi familia, dar în cele din urmă a înțeles care au fost motivele ce au împins-o să facă acest pas.

Așa a ajuns Bianca Drăgușanu să aibă o legătură strânsă cu tatăl ei, care s-a chinuit să o crească, deși era destul de mult timp plecat de acasă. A trăit într-o sărăcie cruntă.

Bianca Drăgușanu, mărturii din copilărie. Ce a povestit blondina despre tatăl său

„Pe mama o cheamă Madi, pe tatăl meu îl cheamă Radu și pe sora mea Oana Roxana. Am crescut într-o singură cameră ani de zile, cu o singură pereche de pantofi. Am fost un copil amărât și am crescut alături de tata câțiva ani.

Tatăl meu fiind bărbat, m-au marcat câteva experiențe. Trecerea de la copil la adolescent, tata nu prea le avea în ale comunicării, sunt multe lucruri de care îmi aduc aminte și aș fi vrut să le uit.

Tata se chinuia și făcea pe reșou cartofi prăjiți, eu am stat vreo 4 ierni cu aceeași pereche de pantofi și ca să nu mi se ude șosetele îmi punea pungă peste șosete. Am avut o copilărie grea și țin minte.

Dormeam înfofolită că era foarte frig. Dormeam în pat cu el și îl iubeam atât de tare, așa încât a doua zi când știam că trebuie să plece de lângă mine mă legam cu o eșarfă de mâna lui.

Nu știu cum făcea că reușea să se dezlege fără să mă trezească și pleca în cantonament sau unde avea treabă. La doi ani a venit și sora mea și am crescut din inerție. Tatăl meu pleca 3-4 săptămâni în cantonament.

Mă simțeam a nimănui. Mama și-a dorit să fie lângă noi, dar așa a fost atunci”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în emisiunea , moderată de Mihai Ghiță.

Bianca Drăgușanu, promisiune solemnă către familia sa

Blondina a avut o relație specială cu figura paternă, mărturisind că și-a promis că mereu îi va fi alături. se înțelege de minune și cu mama sa, care s-a mutat la București pentru a-i fi aproape.

De asemenea, sora fostei prezentatoare de la Kanal D a luat aceeași decizie. Oana apare foarte des în compania vedetei, în emisiuni TV, cât și pe rețelele de socializare.