Bianca Drăgușanu, de la Bentley de 250 mii de euro la Skoda Octavia: ”Sunt genul de om la care viața bate filmul”

Bianca Drăgușanu, de la de 250 mii de euro la Skoda Octavia. Fosta soție a lui Victor Slav este genul de om la care viața bate filmul. Blondina este proprietara a două autoturisme de lux de care este tare mândră.

Bianca Drăgușanu a lăsat Bentley-ul în valoare de 250 mii de euro pentru o Skoda Octavia. Ce a dezvăluit vedeta despre situație

Bianca Drăgușanu a lăsat Bentley-ul în valoare de 250 mii de euro pentru o . Ce a dezvăluit vedeta despre situația în care se află după ce a luat decizia să facă modificări importante la capitolul mașini.

ADVERTISEMENT

Fosta moderatoare de la Kanal D are două autoturisme, însă în urmă cu puțină vreme a luat decizia să le aducă ceva îmbunătățiri. Pentru că are nevoie să se deplaseze prin oraș a ajuns la volanul unui vehicul despre care spunea în trecut că nu e pe placul său.

„Pentru că eu sunt genul de om la care viața bate filmul vreau să vă spun atât: bună ziua Univers, bună ziua prieteni, bună ziua Skoda Octavia. M-am răzgândit, Skoda Octavia chiar este o mașină ok.

ADVERTISEMENT

Merge aerul condiționat, eu mă simt foarte bine, Universul ține cu mine. Deși am două mașini, care se cosmetizează acum, sunt în Skoda și sunt foarte fericită”, a spus Bianca Drăgușanu, pe pagina de Instagram.

De ce nu vrea Bianca Drăgușanu un bărbat inferior financiar

Bianca Drăgușanu a dezvăluit în urmă cu ceva vreme într-o emisiune care este motivul pentru care nu ar putea avea o relație sentimentală cu un bărbat inferior financiar. Vedeta a subliniat că este independentă din punct de vedere material.

ADVERTISEMENT

În plus, blondina a ținut să mai precizeze că o duce foarte bine cu finanțele și nu ar putea să se îndrăgostească de cineva care câștigă mai puțin decât ea. De asemenea, a mai spus că nu ar sta cu un partener care conduce Skoda Octavia.

„Nu pot și mi-ar fi greu! Și nu vreau să te mint că m-aș putea îndrăgosti de un bărbat cu Skoda Octavia, că înseamnă că ceva nu merge acolo, dacă nu conduce o mașină mai șmecheră decât a mea.

ADVERTISEMENT

Dacă el la 40 de ani nu are casă, nu are mașină, nu are afacere, nu are ceva construit, păi înseamnă că nu ai minte în cap”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în podcast-ul , moderat de Mihai Ghiță.