Bianca Drăgușanu, decizie surprinzătoare cu privire la fetița ei. La ce concluzie a ajuns vedeta

View this post on Instagram

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Noi doua 💁‍♀️💖codite la Gabi @taboo_beauty_center si geaca de piele @ccmboutique 💖 #happy #blessed #Sofia #truelove

A post shared by 𝓑𝓲𝓪𝓷𝓬𝓪 𝓓𝓻𝓪̃𝓰𝓾𝓼𝓪𝓷𝓾 🌟 (@biancadragusanu18) on Nov 2, 2020 at 6:08am PST