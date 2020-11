Bianca Drăgușanu, despărțire definitivă de Alex Bodi? Mesajele care sugerează ruptura iremediabilă

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au o relație amoroasă cu năbădăi care durează de doi ani, blondina mărturisind că a trecut prin multe în ultima vreme. Vedeta a sugerat prin intermediul unor filmări că s-a despărțit definitiv de omul de afaceri, după ce în urmă cu o lună a fost bătută crunt.

Fosta asistentă TV a numit ultimii doi ani din relația cu afaceristul din Mediaș ca fiind „fabuloși”, însă se pare că ceva o apasă. Creatoarea de modă este măcinată de unele lucruri, precizând că a învățat multe aspecte despre ea de când a devenit iubita lui Alex Bodi.

Vedeta vrea să-și ia o piatră de pe inimă, motiv pentru care a spus o „poveste” incredibilă fanilor de pe rețelele de socializare. Fosta prezentatoare de la Kanal D este de părere că s-a schimbat enorm și a devenit o persoană mai puternică prin prisma faptului că a învățat să ierte.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, o nouă separare? Ce anunță blondina

Bianca Drăgușanu consideră că nu mai are nimic de pierdut, declarând că a fost mințită și trădată de niște „personaje” la care nu s-ar fi așteptat. Așadar, asumată și sigură pe sine blondina a început șirul dezvăluirilor în mediul online unde anunță lucruri incredibile.

„Stați aproape, pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste a vieții mele! Mai exact, fabuloșii doi ani, ultimii doi ani din viața și fabuloșii ultimii patru ani din viața mea în care a apărut și Sofia.

Știți că Dumnezeu trimite cele mai grele bătălii celor mai puternici soldați. Și da, eu mă consider un soldat puternic din toate punctele de vedere. Eu sunt puternică, pentru că eu îndur. Eu sunt puternică, pentru că eu iert.

Eu sunt puternică, pentru că eu cred! Eu sunt puternică, pentru că eu vreau. Eu vreau ca toate lucrurile să fie bine. Eu vreau ca toată lumea să fie împăcată cu sinele, în primul rând.

În momentul de față, eu am o… mă apasă așa… ceva, mă apasă că trebuie să vă spun adevărul. Adevărul pe care voi îl bănuiați, pe care voi îl știați, și pe care voi m-ați sfătuit de foarte multă vreme să mi-l asum și să-l spun.

Adevărul despre viața mea! Știți, eu sunt un om dintr-o singură bucată, care își asumă tot ce face și tot ce spune. Eu cred că nu-mi lipsește nimic să fiu fericită pentru că fericirea depinde numai de noi, nu de altcineva.

Și ca o concluzie, pot să vă spun atât: sunt o persoană foarte fericită, sunt un om foarte norocos pentru că mă pot bucura de atâtea lucruri pe care mi le-a dăruit Dumnezeu, de la copil , la casă, la masă, la afacere.

Sunt binecuvântată că fac tot ceea ce-mi place, pentru că sunt sănătoasă, pentru că-mi asum alegerile, pentru că pot fi fericită în orice context.

Acești doi an din viața mea m-au învățat foarte multe despre mine, m-au învățat că pot să-mi depășesc condiția”, a spus Bianca Drăgușanu în șirul de filmări de pe InstaStory.

Frumoasa vedetă a lăsat să se înțeleagă că s-a despărțit definitiv de Alex Bodi, bărbatul cu care a trăit o poveste de dragoste cu năbădăi. Dezvăluirile blondinei vin la o lună după ce în media au apărut imagini în care nu se ținea pe picioare și avea fața tumefiată.

Bianca Drăgușanu nu a dorit să ofere prea multe informații despre ultimul scandal cu cel care i-a fost și soț câteva luni. Divorțul lor a venit rapid, fosta asistentă TV mărturisind că nu are nimic să-și reproșeze pentru că și-a asumat toate alegerile.

„Știți, dacă ți se întâmplă ceva în viață, ți se întâmplă datorită alegerilor pe care le faci. Tot ce mi s-a întâmplat mie acum a fost datorită faptului că eu am ales. Eu am ales relația în care mi-am dorit să fiu.

Eu am ales să iert, eu am ales să cred, eu am ales să trec mai departe, eu am vrut! Iar, în momentul de față vreau să fac lumină în tot ceea ce mă privește și să clarific anumite lucruri despre anumite persoane cu care în viitorul apropiat nu-mi doresc să mai fiu asociată sub nicio formă.

Nu e vorba de niciun scandal! Nu e vorba de nicio acuzație, nu e vorba de nimic, decât despre niște dezvăluiri despre mine!”, a mai spus vedeta în mediul online.