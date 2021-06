Bianca Drăgușanu, despre un subiect tabu care o privește intim: ”Vorbim de sume de șase cifre”

Bianca Drăgușanu pare să fie o femeie de afaceri cel puțin la fel de abilă ca atunci când trebuie să impresioneze showbiz-ul autohton.

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu vorbește de sume uriașe din vânzarea imaginii sale

Bianca Drăgușanu recunoaște că, în acest moment, se bucură de o perioadă foarte fastă din punct de vedere financiar, iar contractele de imagine pe care le derulează îi adus sume uriașe.

”Este anul cel mai bun, financiar vorbind, și pentru că am reușit să scap de oamenii negativi din viața mea. Da, e cel mai bun, așa cum anii 2019-2020 au fost cei mai slabi. Nu aveam echilibrul emoțional necesar, dar mi-am revenit. Pe atunci eram în pană, trebuia să mă ocup de alte lucruri în loc să îmi văd de familie și afaceri”, explică, în exclusivitate pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit

ADVERTISEMENT

”Acum pot, în sfârșit, să clădesc o relație bazată pe discreție. Am liniște, mă pot concentra și pe alte lucruri, nu doar să îi fac publicitate unui om ahtiat după apariții”, a explicat Bianca Drăgușanu, aluzia la diferența dintre relația cu Gabi Bădălău în dauna celei cu Alex Bodi fiind mai mult decât străvezie.

Bianca Drăgușanu, contract de imagine cu șase cifre

Bianca Drăgușanu a dezvăluit pentru FANATIK că, de la începutul anului, a reușit să negocieze o serie de contracte care mai de care mai avantajoase, ea fiind implicată în mai multe campanii.

Iar cel mai rentabil, recunoaște Bianca Drăgușanu, este cel care a și provocat controverse în spațiul public, mai ales că vorbim de un subiect sensibil: videochat-ul.

ADVERTISEMENT

”Dacă vorbeam de sume mici, nici nu acceptam să discut pentru a-mi împrumuta imaginea unor studiouri de videochat. Nu am făcut, asta ca să fie clar, dar nu e relevant. Mesajele de pe panouri au fost gândite de echipa lor, știu că au provocat controverse, dar, la o adică, asta înseamnă o campanie bine gândită. Și, pentru că acel contract era pentru trei luni, acum l-am prelungit pentru încă trei luni”, a dezvăluit pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Și, chiar dacă nu spune, explicit, care este suma plătită de cei care au dorit-o în fotografiile campaniei, Bianca Drăgușanu recunoaște că suma este una uriașă.

ADVERTISEMENT

”Vorbim de sume de șase cifre. În euro! E cel mai bun an al meu, și nu exagerez. Am încasat deja aceste sume, vorbim de sume care pot fi verificate, la Finanțe, sunt sume pentru care am plătit impozite, taxe, nu povești”, spune, pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și-a extins afacerile

Bianca Drăgușanu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că lucrurile sunt bune nu doar când vine vorba de contractele de imagine, cât și când vine vorba de atelierul de creație de rochii.

ADVERTISEMENT

”Am angajat-o pe sora mea, legal, normal, cu carte de muncă, aveam nevoie de ajutor. Ea se pricepe foarte bine la cifre, este foarte deșteaptă, aveam nevoie de ajutorul ei, merg lucrurile bine”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, încântată de evoluția ei

”Trebuie să o spun, și nu ca să par lipsită de modestie. Dar, totuși, sunt de 12 ani în showbiz, am fost asistentă tv, am fost invitată, am fost prezentatoare. Dar nu m-am oprit, am preferat să fac afaceri. Și, la mine, toate veniturile sunt clare, sunt impozitate, nu sunt povești ca în cazul altora”, ne-a spus Bianca Drăgușanu.

Cu toate acestea, recunoaște Bianca Drăgușanu, extinderea afacerilor a fost posibilă și pentru că a fost atât de vizibilă în ultima vreme, chiar dacă scandalurile în care a fost implicată nu au fost tocmai favorabile.

ADVERTISEMENT

”Am profitat, recunosc, dar așa e și normal. Dacă tot am fost târâtă în toate scandalurile acelea urâte de cel al cărui nume nici nu vreau să îl mai pronunț, măcar să câștig ceva din asta”, a mai spus, râzând, .

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, vacanțe romantice departe de România

Cum afacerile merg bine, Bianca Drăgușanu își permite să petreacă mai fiecare zi liberă în vacanțe, iar sursele noastre spun că și le petrece doar în străinătate, alături de Gabi Bădălău.

Chestionată pe această temă de FANATIK, Bianca Drăgușanu a fost cât se poate de discretă. ”Acum îmi permit, după contractele de anul acesta doar, să petrec mult și bine în vacanță. Nu am ce să spun însă despre vacanțele mele, prefer să fiu discretă, să nu îmi expun relația”, a mai spus, pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Iar când vine vorba despre copii, Bianca Drăgușanu recunoaște că se gândește și la acest subiect, acum, dacă tot și-a găsit stabilitatea emoțională de care avea nevoie.

”Sofia își dorește un frățior sau o surioară. Eu? Eu mă las în voia Domnului…”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.