Bianca Drăgușanu a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre relația cu Alex Bodi, la două zile după ce a făcut publice câteva imagini în care apare cu fața tumefiată, în urma bătăilor încasate de la afacerist.

Invitată la emisiunea lui Teo Trandafir, blondina a vorbit despre unele dintre cele mai dureroase momente din viața ei. Fosta asistentă TV a recunoscut că și acum îi este teamă de bărbatul cu care a fost împreună timp de doi ani.

Alex Bodi a contactat-o recent pe Bianca Drăgușanu, după cum a recunoscut chiar diva în cadrul emisiunii, și i-a reproșat mai multe lucruri.

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri cutremurătoare despre bătăile primite: „M-am săturat să fiu terorizată”

Bianca Drăgușanu a vorbit despre fosta ei relație și despre traumele prin care a trecut în cei doi ani alături de Alex Bodi, care a agresat-o fizic de mai multe ori. În urmă cu câteva zile, afaceristul din Mediaș a contactat-o pe fosta asistentă a lui Dan Capatos pentru a se certa cu ea.

Diva a precizat că a depus plângere împotriva fostului soț pentr agresiune și că va oferi mai multe detalii atunci când va începe procesul. Zilele trecute, a circulat pe internet o imagine în care Bianca Drăgușanu are fața tumefiată, mai ales în zona pleoapelor.

Fosta prezentatoare de la Kanal D a recunoscut că fotografia este făcută după ce a suferit o blefaroplastie, o intervenție chirurgicală la nivelul ochilor, și că a fost făcută publică fără acordul ei. În schimb, blondina a publicat imagini de când era, cu adevărat, vânătă din cauza bătăilor încasate de la fostul soț.

„De câteva zile am senzația că sunt șantajată de niște persoane care la un moment dat au făcut parte din viața mea. În momentul de față nu fac nicio acuzație, sper să nu se întâmple asta, pentru că dacă se întâmplă asta, vor fi pedepsite de lege.

Cutia Pandorei s-a deschis cu poza cu mine de când am făcut o blefaroplastie, de acum un an de zile, poza care nu a fost dată cu acordul meu și care a fost făcută fără ca eu să știu. A fost făcută într-un videocall, e un screenshot și a fost dată să justifice alte poze ale mele și alte acțiuni.

În momentul de față se află pe rol un dosar de vătămare corporală și agresiune, despre care veți afla mai multe atunci când va începe procesul”, a declarat Bianca Drăgușanu la „Teo Show”, emisiune difuzată pe Kanal D.

Bianca Drăgușanu a suferit agresiuni fizice timp de doi ani și jumătate

Bianca Drăgușanu a mărturisit că a avut parte de doi ani și jumătate de violență fizică din partea fostului partener. Mai mult, vedeta cerea să fie filmată din alt unghi atunci când era invitată la diverse emisiuni, pentru ca rănile să nu iasă în evidență.

Bianca Drăgușanu a ținut să lămurească faptul că a ales să se fotografieze și să înregistreze aceste traume din viața ei pentru a nu confunda lucrurile și pentru ca oamenii să știe când a fost operată și când a fost bătută.

„Poza în care eu am un ochi vânăt nu e din momentul în care am făcut blefaroplastie, nu ai cum să te operezi de patru ori pe an, eu am acte. Operația a fost anul trecut în luna februarie, vindecarea a durat în jur de două luni de zile.

Celelalte poze sunt făcute în decurs de doi ani de zile, cu date și înregistrări care arată proveniența. Am făcut aceste poze ca să nu se se confunde lucrurile, circumstanța în care eu am fost operată și circumstanța în care eu am fost snopită în bătaie timp de doi ani jumate.

Voi știți de când am venit aici, în emisiune, că veneam foarte machiată si vă spuneam ‘nu mă filmați din unghiul ăsta, sa nu se vadă semnele’. Există conversații cu amenințări și în care eu sunt șantajată. Nu le pot face publice pentru că este ilegal, dar vor fi prezentate în instanță, pentru că m-am săturat să fiu terorizată de un om cu care nu mai am nicio legatură”, a continuat vedeta.

Totodată, Bianca Drăgușanu a declarat că nu are dovada clară că Alex Bodi a făcut publică imaginea de după ce a fost operată. La momentul respectiv, doar el este cel care a văzut-o prin apel video, în timp ce se afla la Londra, unde a cunoscut-o pe Daria Rdionova.

„În mod real nu am dovada că imaginea a fost făcută publică de el. În acea perioadă nu vorbeam decât cu trei persoane pe video, dar există una singură cu care am vorbit pe video. El era plecat la Londra, își cunoștea amanta pe care o are și acum și mă suna să vadă cum mă simt. Este singurul cu care am vorbit pe videocall când aratam așa”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Alex Bodi a contactat-o de mai multe ori

Bianca Drăgușanu a recunoscut că fostul soț a contactat-o de mai multe ori, inclusiv atunci când se afla în închisoare. Afaceristul a folosit un alt telefon, pentru ca blondina să nu aibă dovezi că a fost apelată de el.

„El e un om foarte abil, foarte inteligent și are o putere de convingere foarte mare. Și-a creat niște extensii ca să aiba alibi, prin care a încercat să mă contacteze. Și cu el am vorbit, s-au creat niște conferințe făcute de persoane pe care le cunoaștem amândoi, de teamă să nu îl înregistrez.

Înainte de ziua lui m-a sunat din arest și ne-am certat ca și cum am fi fost un cuplu. Și atunci de frică, ca să nu poată fi acuzat că mă sună, și-a creat niște extensii. Am avut niște discuții și zilele trecute. Ieri mi-a spus niște lucruri și eu m-am simțit șantajată.

Mi-a spus că are niște filmulețe cu mine pe care probabil o să le dea ca să se vadă cine sunt eu și cum am vrut eu să mă arunc de la balcon pentru el și așa mai departe. Eu încercam să vorbesc, dar nu puteam. Eu l-am înregistrat. El e foarte supărat că eu am dat pozele alea cu mine după ce am luat bătaie. Toată lumea întreabă de ce am dat pozele alea acum. Pentru că el a început să mă contacteze și mie mi s-a făcut frică de el. Le-am dat pentru că mie, în momentul acesta, imi este frică de el”, a mai adăugat frumoasa blondină.