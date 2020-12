Bianca Drăgușanu a făcut dezvăluiri despre relația ei cu Alex Bodi, dar și despre speculațiile cum că ar avea o relație cu Cengiz Şıklaroğlu, milionarul turc. La mai bine de o lună de când s-au despărțit, blondina a vorbit deschis despre o perioadă dificilă din viața ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta asistentă TV a venit în platoul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV alături de fetița ei, Sofia Natalia, unde a vorbit despre relația dintre mamă și fiică, despre ce își doresc de Crăciun, dar și despre relația ei cu Alex Bodi și speculațiile cum că ar avea un iubit.

Bianca Drăgușanu a lămurit misterul și a explicat care este situația ei în acest moment, după ce a trecut prin momente grele pentru o bună perioadă de timp.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre relația cu Alex Bodi: „Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat”

Bianca Drăgușanu a avut o relație tumultoasă cu omul de afaceri din Mediaș, Alex Bodi. Timp de doi ani au trecut printr-o serie de despărțiri și împăcări, iar în noiembrie au hotărât să-și spună „adio” pentru totdeauna, din câte se pare. Blondina este hotărâtă să meargă mai departe alături de copilul ei și de cei dragi.

Invitată la emisiunea moderată de Adela Popescu și Cove, Bianca Drăgușanu a lămurit câteva aspecte din viața ei care le-au stârnit fanilor curiozitatea. Fosta prezentatoare de la Kanal D a fost întrebată dacă speculațiile cum că ar avea un iubit sunt adevărate, iar aceasta a oferit un răspuns sincer.

ADVERTISEMENT

„Eu am lăsat să se speculeze, până la un moment dat, când m-am prezentat la această cunoștință a mea și-am făcut un interviu ca să clarificăm. Din interviu, se pare că nu s-a înțeles foarte bine și foarte clar care este situația actuală. Dar interviul are două părți, iar în a doua parte se va înțelege foarte clar situația prezentă. În momentul de față nu am timp să-mi fac un iubit, vin sărbătorile, deja mi-am făcut planuri care niciun niciun iubit, și sunt foarte ocupată, sunt foarte bine. În momentul de față consider că n-am nevoie neapărat de o relație pansament, pentru că probabil așa ar părea”, a declarat Bianca în platoul emisiunii de la Pro TV.

Totodată, vedeta a vorbit și despre relația ei controversată cu Alex Bodi, după doi ani în care au avut parte de numeroase scandaluri și momente de violență domestică din partea afaceristului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am trecut printr-o situație destul de dificilă, am ieșit destul de greu din chestia asta, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile și, evident, Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat și locul meu este așa unde trebuie să fie, aici, lângă copilul meu, lângă voi și așa mai departe.”, a continuat Bianca Drăgușanu.

Se pare că Alex Bodi este de domeniul trecutului pentru fosta asistentă TV, care este hotărâtă să meargă mai departe și să fie fericită alături de copilul ei. Recent, au existat speculații potrivit cărora blondina formează un cuplu cu Cengiz Şıklaroğlu, milionarul turc, fostul iubit al Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi s-au etichetat în diverse postări, iar acest lucru le-a dat de înțeles urmăritorilor că Bianca Drăgușanu și-a găsit fericirea după despărțirea de afaceristul din Mediaș.