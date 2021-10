Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre relația Sofiei cu Victor Slav: „Nu există tată perfect”

În cadrul unei emisiuni, Bianca Drăgușanu a vorbit despre relația pe care Sofia, fetița ei, o are cu Victor Slav. Blondina consideră că fostul soț ar putea să petreacă mai mult timp cu micuța.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz în urmă cu câțiva ani. După ce s-au căsătorit, relația nu a mai ținut mult, în ciuda faptului că fiica lor a venit pe lume.

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre relația Sofiei cu Victor Slav

Deși sunt ani buni de când nu mai formează un cuplu, Bianca Drăgușanu și Victor Slav încearcă să aibă o relație cât mai bună pentru fiica lor. Recent, care a împlinit cinci ani, iar părinții ei s-au asigurat că are parte de cea mai frumoasă aniversare.

ADVERTISEMENT

Invitată la emisiunea prezentată de Mihai Ghiță, Bianca Drăgușanu a vorbit despre relația Sofiei cu Victor Slav. Blondina este de părere că fostul ei partener ar putea petrece mai mult timp cu fiica lor.

Cei doi nu au stabilit un anumit program de vizite sau o pensie alimentară. ar vrea ca Victor Slav să o mai ia pe Sofia la el, să stea mai mult împreună, deși știe că nu există tată perfect.

ADVERTISEMENT

„Eu am o relație minunată cu el pentru că este tatăl copilului mei. Nu e comod să vorbesc despre un bărbat. (…)

Nu există un program și nici o pensie alimentară. El o ia când vrea, mai rar, cu toate că ar putea s-o ia mai des și nu există tată perfect.

ADVERTISEMENT

Mama perfectă există pentru că mama îi dă viață, se implică în creșterea copilului și mama este lângă copil când îi e rău, când nu doarme.

Tatăl nu e perfect, se putea mai bine de atât. (…) Copilul nu prea îl cere, nu-l pomenește. La cinci ani se dă cum bate vântul, va înțelege ea când va fi mai mare”, a declarat Bianca Drăgușanu la emisiunea „ ”.

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu a mai spus că nu s-a gândit să devină mamă înainte să apară Sofia. Atunci când fetița a venit pe lume, a fost o adevărată minune pentru blondină, care o iubește foarte mult.

Bianca Drăgușanu, despre perioada în care era însărcinată

Bianca Drăgușanu a vorbit, în aceeași emisiune, despre perioada în care era însărcinată cu Sofia. Vedeta a trecut prin clipe grele și a încercat mereu să păstreze aparențele atunci când ieșea în public.

ADVERTISEMENT

Blondina își amintește cum a fost ținta acuzațiilor și bârfelor cum că sarcina ei nu ar fi fost reală, mai ales că a slăbit foarte repede după ce s-a născut Sofia.

Vedeta a declarat că scopul ei după naștere a fost să facă totul pentru fetița ei și să-i ofere o viață cât mai bună.

„În momentul în care Sofia a venit pe lume a fost o nebunie națională. Toată lumea spunea că eu am avut o sarcina fake și că am avut o mamă surogat, pentru că eu a treia zi am ieșit din spital într-un corset măsura XS și burta dispăruse instant.

Aici a fost nivelul ambiției mele după sarcină, să mă refac foarte rapid și să nu am timp de depresie. Am fost condamnată când am spus părerea mea despre depresie.

Eu nu am avut timp, eu am vrut să fiu o mamă minunată pentru copilul meu și sa intru în afaceri ca să pot să-i ofer o viață bună.

Eu am fost însărcinată 100% și a fost greu pentru că eu sunt o femeie hiperactivă. Aveam o burtă imensă, dar aveam grijă cum mă îmbrăcam. Nu există perioadă minunată când ești gravidă”, a mai spus Bianca Drăgușanu.