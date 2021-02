Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre vizita la DIICOT. A vrut să-l toarne pe Alex Bodi?

Bianca Drăgușanu a oferit declarații legate de vizita ei la DIICOT Craiova, unde a fost audiată în dosarul în care este implicat fostul ei partener, Alex Bodi. Internauții au acuzat-o că este o turnătoare și că vrea să-i creeze și mai multe probleme afaceristului.

Blondina a infirmat acest zvon și susține că a fost doar citată în calitate de martor. Chiar dacă este implicată într=un scandal uriaș cu fostul soț, diva nu vrea să se răzbune prin intermediul dosarului în care este acuzat.

Fosta asistentă TV a ținut să le dea explicații celor care o urmăresc și a precizat că vizita ei la DIICOT nu a fost făcută pentru că așa a vrut, și pentru că a fost chemată. Bianca Drăgușanu nu a avut de gând să-l toarne pe omul de afaceri cu care a fost împreună timp de doi ani.

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre vizita la DIICOT

Sute de persoane au acuzat-o pe Bianca Drăgușanu că s-a dus la oamenii legii pentru a-l turna pe fostul partener, Alex Bodi, în urmă cu câteva zile. Blondina a luat atitudine și e explicat motivul pentru care a fost la DIICOT acum câteva zile.

Bianca Drăgușanu a spus că nicidecum nu este vorba despre dorința ei de a-și turna fostul soț. Diva a precizat că a fost citată în calitate de fostă soție și martor și nu a fost dorința ei să meargă acolo.

„Am fost citată, contrat gurilor rele care s-au grăbit să spună că am fost o turnătoare, nu am fost o turnătoare. Eu am fost citată în calitate de fostă soție și de martor”, a declarat Bianca Drăgușanu la „Xtra Night Show”, la Antena Stars.

În plus, fosta prezentatoare de la Kanal D susține că a spus tot adevărul în fața autorităților și că nu avea cum să mintă în legătură cu un astfel de subiect, mai ales că au fost aduse în discuție multe aspecte care sunt cunoscute de toată lumea.

În acest moment, diva așteaptă sentința oamenilor legii, după ce a declarat că îi este frică de Alex Bodi și de ce i-ar putea face după ce va fi eliberat din arestul la domiciliu.

„Nu ai variante să minți. Eu am fost întrebată niște lucruri despre care se știau și despre care eu am fost nevoită să spun adevărul. Eu nu m-am dus acolo să fac o povestitoară sau să spun lucruri, eu am spus clar”, a mai spus creatoarea de modă.

Bianca Drăgușanu trăiește cu frică

După ce a ieșit de la audieri, unde a stat câteva ore bune, Bianca Drăgușanu a fost întrebată de reporteri dacă experiența a fost una traumatizantă, iar răspunsul ei a fost afirmativ. În plus, se teme de faptul că Alex Bodi i-ar putea face rău, la un moment dat.

„Da, mă tem de el în mod direct. (…) Eu sper că nu va încerca să-mi facă rău. (…) Este foarte greu”, a declarat blondina pentru spynews.ro.