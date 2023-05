Bianca Drăgușanu, din nou la medicul estetician. Ce procedură estetică și-a făcut vedeta de această dată

Bianca Drăgușanu a trecut din nou pragul medicului estetician și nu acordă atenție criticilor cu care se confruntă pe seama intervențiilor sale. Deși mulți fani consideră că exagerează cu transformarea fizică, vedeta pare că se încăpățânează să acționeze contra.

Bianca Drăgușanu, din nou pe mâna medicului estetician. Ce o nemulțumește pe vedetă

Marți, prezentatoarea de la Kanal D2 a mers iar la cabinetul unui medic estetician la care apelează de mulți ani și cu care a creat, deja, o prietenie strânsă. Și-a surprins fanii într-un Instastory când le-a spus că are de gând să-și mai facă îmbunătățiri.

și tânjește după perfecțiune. Astfel, a discutat cu doctorul și i-a spus ce să îi mai facă la nivelul feței. Bianca Drăgușanu își dorește să aibă mereu un aspect tânăr și să încetinească procesul de îmbătrânire.

Vedetei i s-a injectat baby botox în obraji, la nivel pleoapelor, la nivelul mandibulei și în șanțurile nazolabiale, încât să le aibă simetrice. Prin această procedură, Bianca Drăgușanu trebuie să treacă o dată la jumătate de an sau o dată la un an.

”Începem cu baby botox, e o injectare foarte superficială și o cantitate extrem de mică de toxină botulinică. Nu se injectează la nivelul frunții sau la nivelul ochilor, este o injectare diferită. Se relaxează, înțepătura este superficială, și în seringă este foarte puțină toxină. Vom avea doar două pișcături”, a declarat medicul estetician Alexandra Filip, a Biancăi Drăgușanu.

Moderatoarea de la Kanal D2 va observa primele rezultate în două zile și abia peste două săptămâni va vedea și efectele reale. Recunoaște că i-ar plăcea să vadă imediat îmbunătățirile și nu se teme de durerea prin care trece în timpul injectărilor cu acid hialuronic, pe care le face regulat.

”Nu e dureros, dar eu mereu vreau mai mult, ceea ce nu e așa rău. Acum refacem „șanțurile” astea. Deși îmi fac botox de atâția ani și știu, tot îmi fac așteptări după o zi pe alta. Dacă s-ar putea să fie chiar instant”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Câte operații estetice are Bianca Drăgușanu

De cum a intrat în lumina reflectoarelor, . Mulți au pus-o ani de-a rândul la zid pentru cum arată, considerând că exagerează cu intervențiile. Se vehiculează că ar avea peste 30 la număr.

”Unii au impresia că eu mănânc botox la micul dejun. E adevărat că sunt operată. Eu nu am ascuns asta niciodată. Nu am venit ca unele să zic ca mi s-au umflat buzele, pentru că am mâncat ardei iute sau ca mi-am pus nu ştiu ce măşti şi de aia nu mai am riduri. Eu am recunoscut toate interventiile. Dacă nu le convine unor invidioşi, e problema lor. Eu o să mă operez până mor”, a spus Bianca Drăgușanu într-un interviu.