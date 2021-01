Bianca Drăgușanu e pe cai mari! A dat un tun de peste 300.000 de euro. Din ce face bani, de fapt

Nu mai este de ani buni în lumina reflectoarelor, dar are portofelul doldora de bani și își poate satisface fără probleme orice capriciu. Nu ne credeți? Stați să vedeți cu ce bolid defilează pe străzile din Capitală încă de la sfârșitul anului trecut.

Bianca Drăgușanu, căci despre ea vom vorbi în rândurile următoarele, n-a mai avut răbdare ca Moș Crăciun să-i treacă pragul și a dat dintr-un foc un tun de peste 300.000 de euro. Era și culmea să nu-și completeze colecția cu superbul Rolls Royce alb ca zăpada pe exterior și cât se poate de camel pe interior.

În plus, vine la pachet cu scaune din pielea cea mai fină și dotări care vă vor lăsa muți de uimire, mai ales dacă sunteți împătimiți ai automobilelor cu sute de cai putere. De unde are atâția bani? Datorită afacerii cu haine, pe care își propune să o extindă și în Dubai.

„Rochii de eveniment căsuța, adică am fost și am tras concluzia că nu aveam de unde să cumpărăm rochii turnate, așa că vreau butic cu croitor în el. Am meditat câteva zile la chestia asta.

Toate cunoștințele mele mi-au spus că tot ce fac în România pot să fac și acolo. Poate n-ar fi rău să încerc. Mi-ar plăcea să-mi fac un boutique cu un croitor în el. Orice rochie îmi cumpăr trebuie să merg să o modific. M-am gândit la chestia asta.

Ar fi o problemă de adaptare pentru Sofia. Fără copilul meu nu pot să plec. Am prietene românce care au copiii acolo la școala. E peste 10.000 de euro școala pe an în Dubai, dar produce mami bani de nu are timp să îi numere.

Sunt foarte bine primită acolo, sunt recunoscută chiar şi de angajatele marilor magazine. Sunt foarte faimoasă în Dubai. În restaurante, nu am fost lăsată să plătesc nimic niciodată.

Am fost primită ca un special guest mereu. Sunt celebră, nu aş pleca chiar de la 0. Mi-au zis toate prietenele mele care locuiesc acolo că aş putea să o duc foarte bine”. a dezvăluit Bianca Drăgușanu.