Bianca Drăgușanu, filmată în timp ce își conducea bolidul de lux pe contrasens: „N-ai loc?”

Bianca Drăgușanu, noi probleme cu legea? Vedeta a fost filmată în timp ce-și conducea bolidul de 250.000 de euro pe străzile din Capitală, dar altceva a atras atenția. Poliţia Rutieră face acum verificări.

Bianca Drăgușanu filmată în timp ce conducea pe contrasens

Un membru al grupului de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”, administrat de Info Trafic România, a făcut publică o filmare în care susține că apare Bianca Drăgușanu, aflată în trafic.

ADVERTISEMENT

Vedeta s-ar fi aflat la volanul bolidului său de lux, un Bentley Bentayga care costă nu mai puțin de 250.000 de euro. Însă, ce nu este în regulă este faptul că ar fi condus pe contrasens, pe linia de tramvai de pe Strada Lizeanu.

Cei doi șoferi au avut și un schimb de replici, ce se aude pe filmare. „Unde te bagi aşa?!”,întreabă care filmează. „N-ai loc pe stradă?”, urmează rapid replica unei femei. „Pai dacă eşti Bianca Drăguşanu trebuie să te bagi pe contrasens?”, îi spune bărbatul.

ADVERTISEMENT

„Nu contează, sunt conducător auto, n-ai loc?!”, răspund, din nou, femeia. „Păi vezi că eşti pe contrasens! Dacă eram tramvai ce făceai?”, a adăugat autorul postării. La momentul actual, Poliția Rutieră face verificări, spune

„Poliţiştii Brigăzii Rutiere fac verificări, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, a transmis Brigada Rutieră după imaginile în care apare mașina de lux Biancăi Drăgușanu.

ADVERTISEMENT

Vedeta a mai avut probleme cu legea

De menționat este că nu ar fi pentru prima oară când În urmă cu aproximativ două luni, a ajuns în fața magistraților pentru a oferi explicații despre afacerea cu blănuri naturale pe care o promovează în mediul online.

Ulterior, fosta prezentatoare de la Kanal D a primit amendă pentru că cu toate că lăsat-o într-un spațiu amenajat. „200 lei parcare! Japca și tupeul ordinar”, a scris atunci vedeta pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu a vorbit și despre bolidul de lux și a lămurit zvonurile conform cărora l-a primit cadou de la Gabi Bădălău, după una dintre împăcările lor. Ea a susținut că este genul de persoană care își faci singură cadouri scumpe.

„Nu știu despre ce vorbești. Deci să clarificăm. Eu, toată viața mea, mi-am făcut mie cele mai frumoase cadouri. Tot ce am este pentru că eu am muncit și mi le-am cumpărat singură. Iertarea nu se cumpără. Am avut o vorbă și o am în continuare.

Te iert până nu te mai iubesc. În momentul în care te-am iertat de prea multe ori, s-ar putea să îmi dispară și iubirea. Înseamnă că mi-ai greșit de prea multe ori și dispare tot, ca printr-o magie”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în podcast-ul Fiță cu Adiță.