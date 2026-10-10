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Bianca Drăgușanu a făcut furori când a apărut în costum de baie, în mediul virtual. Fosta iubită a celebrului fost fotbalist român Adrian Cristea i-a fermecat pe toți cu dezinvoltura sa, dar și cu felul în care arată la 42 de ani.

Fosta parteneră a lui Adrian Cristea, atitudine incendiară în vacanță

Denisa Nechifor nu este singura vedetă din showbiz-ul autohton care a format un cuplu cu cel supranumit „Prințul”. Una dintre fostele iubite ale lui Adrian Cristea (42 ani) este și Bianca Drăgușanu. Povestea de dragoste dintre cei doi a fost intens mediatizată, influencerița plecând la un moment dat după fostul fotbalist tocmai în Franța.

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A recurs la acest gest impulsiv în timp ce era căsătorită cu Victor Slav, la numai câteva luni de la nuntă. În cele din urmă frumoasa șatenă s-a despărțit de ambii, numele său fiind asociat ulterior cu Alex Bodi și Gabi Bădălău. În prezent, fosta moderatoare TV este singură, dar se bucură de escapade speciale în străinătate.

În una dintre aceste deplasări a realizat o ședință foto incendiară cu care i-a cucerit pe fani. negru din două piele, etalându-și formele fizice de invidiat. Toată lumea a remarcat că are o siluetă trasă prin inel datorită sportului, dar și tratamentelor corporale la care apelează frecvent.

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De asemenea, este adepta intervențiilor estetice și nu se dă în lături de la cele mai noi proceduri. este o prezență ravisantă pe social media, unde încarcă mereu fotografii speciale. E considerată una dintre cele mai atrăgătoare femei din România. Bianca Drăgușanu are o atitudine de divă, recunoscând că nu s-ar urca niciodată într-o Skoda.

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Declarația cu care vedeta a făcut ravagii

Bianca Drăgușanu a fost invitată în urmă cu ceva vreme într-un podcast, unde a discutat despre diverse subiecte. Fosta parteneră a lui Adrian Cristea a descris bărbatul ideal, precizând că într-o relație respectul este cel mai important. Situația materială este un alt aspect care contează enorm pentru fosta prezentatoare TV.

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„În momentul de față iubirea începe și se construiește cu respect, trebuie să mă respecți, după care vine alt cuvânt important în definiția iubirii. Trebuie să mă adori, trebuie să mă faci prioritate și trebuie să-mi dai cel mai prețios lucru pe care-l avem cu toții, timp. Momentul în care eu simt toate lucrurile astea încep să cred că mă iubești.

Și apoi, bineînțeles, că nu pot iubi un bărbat mai puțin potent financiar pentru că eu sunt o femeie care o am partea asta materială câștigată și sunt învățată să trăiesc la un anumit nivel de viață. Nu pot și mi-ar fi greu să mă îndrăgostesc de un bărbat cu Skoda Octavia.

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Înseamnă că ceva nu merge acolo”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, în show-ul moderat de Mihai Ghiță, conform . Tot în acest podcast vedeta a transmis că îi plac bărbații care scriu corect din punct de vedere gramatical. Cei care au propria afacere au un mare avantaj, chiar dacă fosta moderatoare nu duce lipsă de nimic. Își satisface toate poftele.