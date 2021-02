Bianca Drăgușanu, implicată într-un nou scandal monstru! Bătaie, amenințări și acuzații grave făcute de mama fetiței lui Alex Bodi

Bianca Drăgușanu este implicată într-un nou scandal monstru, cea de-a doua soție a lui Alex Bodi venind cu acuzații grave la adresa fostei prezentatoare de la Kanal D. Bătaia, amenințările și strategiile sunt la ordinea zilei între cele două foste partenere ale afaceristului.

Iulia Sălăgean, mama celei de-a doua fetițe a omului de afaceri din Mediaș, susține că fosta asistentă a lui Dan Capatos a vorbit-o de rău pe la spate, deși spunea că sunt cele mai bune prietene. În plus, blondina a folosit relația lor pentru a se răzbuna pe fostul soț.

Blondina a mai precizat că Bianca Drăgușanu și Valentin Brăescu au rupt lanțul de amiciție, bărbatul împăcându-se cu Alex Bodi cu care nu mai ținea legătura de ceva vreme. Iulia Sălăgean susține că fosta prezentatoare TV a sărit la bătaie chiar în casa lui Gabi Bădălău, simțindu-se atacată.

Bianca Drăgușanu, în centrul unui nou scandal. Ce acuzații face Iulia Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi

„Acum, în prezent, pot să-ți spun că ăsta a fost interesul. Să se răzbune pe Alex, zic eu. Acum am realizat chestia asta. Am aflat că ea nu era prietenă cu mine și că totul era fals și când eu nu eram de față la întâlnirile cu prietenii, vorbea foarte urât.

Spunea că sunt săracă, sunt mai multe cuvinte, dar nu vrea să le spun. Vă gândiți la ce este mai rău. Ce se poate spune despre o femeie. Eu care îmi văd de fată, plus că eu nu am rugat-o să-mi fie prietenă. Ea acum postează totul felul de chestii cu trădări, pe mine nu mă ating chestiile astea.

Ea și acum a spus că «Iulia este prietena mea» și este fals. Ea nu este prietenă cu mine. Din partea mea a fost totul real și pur, pentru că eu am iertat-o pentru absolut tot, i-am dat încă o șansă prieteniei, doar că ea este un pic mai perversă și eu nu sunt.

Eu nu mi-am dorit să apar, nu eu o rugam să mă posteze, dar acum văd că lucrurile astea îl deranjau foarte tare pe Alex și el a luat-o ca pe o trădare din partea mea, ca eu să fiu cu ea”, a spus Iulia Sălăgean despre prietenia pe care a avut-o cu Bianca Drăgușanu, în emisiunea Xtra Night Show.

Cea de-a doua soție a lui Alex Bodi susține că și-a făcut prietenia 100%, dar s-a simțit trădată în ultima vreme. Blondina a mai precizat că fosta asistentă TV i-a dat „țeapă” cu o sumă importantă de bani de pe urma vânzării unui autoturism. Aici este implicat și Valentin Brăescu, care ar fi fost intermediarul în această situație.

„A fost un ajutor acordat de ea, să mă ajute să-mi vând o mașină și acolo s-au întâmplat niște combinații, să zic așa pe limbajul străzii. Mi-a zis că mașina a dat-o cu mai puțin și, de fapt, și-a luat parte din banii pe care trebuia să mi-i dea.

Nu ea, personal, un prieten de-al ei. Mie mi-a spus că a vândut-o cu un preț și, de fapt, a fost altul și restul și-a luat ea și după care același prieten m-a ajutat să-mi iau altă mașină. La fel, mi-a zis că a fost mult mai puțin și banii s-au împărțit.

Cum poți să permiți tu, ca prietena mea, să accepți așa ceva? Mai ales că și acel om era prietenul tău. Nu știu despre ce sumă este vorba, nu am mai vrut să întreb. Eu când am aflat adevărul am fost în stare de șoc”, a completat fosta soție a omului de afaceri din Mediaș.

Iulia Sălăgean a ținut să mai adauge că a fost la un pas să se ia la bătaie cu Bianca Drăgușanu, chiar în casa lui Gabi Bădălău. Cele două foste partenere de viață ale lui Alex Bodi s-ar fi certat groaznic, cea de-a doua soție a afaceristului dezicându-se de vedeta TV.

Cel care ar fi declanșat disputa ar fi fost Valentin Brăescu, care i-ar fi spus Iuliei că Bianca o vorbește de rău și că nu are o părere bună despre ea. În felul acesta fosta prezentatoare de la Kanal D a rupt relația cu prietena sa, dar și cu afaceristul, care o ajută să-și vândă cele două mașini.