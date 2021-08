Bianca Drăgușanu, înșelată de Gabi Bădălău cu un celebrul make-up artist? Relația divei se clatină serios

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău este, probabil una dintre cele mai controversate povești de amor din showbiz-ul românesc, cei doi fiind subiectul a mai multor discuții cu privire la despărțirea lor de-a lungul ultimelor luni.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit?

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău par să treacă prin momente dificile după ce celebrul playboy dâmbovițean ar fi pus ochii pe un make-up artist celebru și influencer de Instagram, Ema Uta și i-ar fi făcut propuneri cât se poate de explicite.

Astfel, susține , Gabi Bădălău ar fi avut, de curând, neplăcuta surpriză să își vadă telefonul verificat de frumoasa lui iubită, Bianca Drăgușanu fiind însă șocată să descopere, printre conversațiile milionarului din Giurgiu, o serie de mesaje cât se poate de neplăcute pentru relația ei.

Mai exact, se pare că Gabi Bădălău ar fi avut discuții care depășeau cu mult sfera unei amiciții cu Ema Uta, ba chiar i-ar fi propus senzualei make-up artiste să îl însoțească într-o vacanță fierbinte, în Maldive, loc în care a cucerit-o, de altfel, și pe Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu nu acceptă să fie înșelată

Din acest motiv, susține sursa citată, Bianca Drăgușanu a decis să pună punct relației cu Gabi Bădălău, mai ales că, în ultima vreme, au tot apărut zvonuri că acesta ar avea ”bucurii” și din partea unor alte domnișoare celebre în lumea vieții de noapte bucureștene.

Ba chiar, pentru a-i demonstra lui Gabi Bădălău că este foarte serioasă când vine vorba de ceea ce pretinde de la un bărbat, Bianca Drăgușanu i-ar fi returnat acestuia obiectele pe care le-a primit cadou pe vremea când credea că este singura lui iubire.

Și, parcă pentru a-l fierbe mai mult pe Gabi Bădălău, din ”întâmplare” Bianca Drăgușanu s-a văzut, zilele trecute, în București, în zona teraselor de fițe, cu fostul ei soț, Alex Bodi, bărbatul care îi provoca accese de gelozie din cele mai serioase lui Gabi Bădălău.

Bianca Drăgușanu se pregătea de nunta cu Gabi Bădălău

Așa cum FANATIK a relatat în exclusivitate, se pregăteau de o nuntă ca în povești, ocoasa divă fiind pregătită să impresioneze la cel de-al treilea mariaj al său.

”O rochie o voi cumpăra, va fi de la un designer renumit. O rochie va fi însă, cu siguranță, din colecțiile mele, voi vedea în acel moment care. Nu, încă nu am vorbit despre luna de miere, vom vedea la momentul oportun unde să mergem”, ne spunea de curând, în exclusivitate, Bianca Drăgușanu.

În plus, așa cum a mărturisit chiar Bianca Drăgușanu, sentimentele pe care le avea pentru Gabi Bădălău erau cât se poate de serioase, ea mărturisind, cu ceva vreme în urmă, că era îndrăgostită de milionarul din Giurgiu.

”Gabi este liniștea mea. Am avut probleme în cuplu, am fost și despărțiți vreo 48 de ore, dar acum suntem împreună. Îl iubesc și suntem împreună. (…) Au fost tensiuni din cauza fostului meu soț (Alex Bodi, n. red.). Dar am reușit să le depășim”, mai spunea, pentru FANATIK, .