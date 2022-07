Bianca Drăgușanu intră în ringul MMA? ”Suntem în discuții avansate”. Suma colosală cerută de vedetă

Pe 27 septembrie are loc gala RXF organizată de cunoscutul promoter Sebastian Vieru și va aduce în ringul MMA o serie de vedete, așa cum s-a petrecut și acum mai bine de o lună. De data aceasta însă, printre cei care se vor lupta spre deliciul publicului se numără finaliști și câștigători ai Survivor România, dar și vedete precum Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, debut într-o gală MMA? Câți bani cere vedeta

Bianca Drăgușanu duce negocieri grele cu Sebastian Vieru, proprietarul galelor RXF din România, pentru a debuta în gala MMA care va avea loc pe 27 septembrie și care poate fi urmărită în sistem pay-per-view. Iar vedeta, din informațiile obținute de FANATIK, are pretenții financiare care ar face invidios și pe un luptător profesionist.

Conform informațiilor noastre, Bianca Drăgușanu ar cere 100.000 de euro pentru a accepta lupta în ring împotriva unei alte vedete, motiv pentru care, cel puțin acum, nu a fost confirmat debutul ei în lumea MMA.

Contactat de FANATIK, Sebastian Vieru a confirmat, în exclusivitate, că duce negocieri cu Bianca Drăgușanu, vedeta care, acum trei luni, a fost în mijlocul unui scandal epocal, acuzată la TV că ar fi bătut câteva tinere care ”atentau” la Gabi Bădălău.

”Da, suntem în discuții avansate. Momentan nu am finalizat negocierile cu Bianca Drăgușanu, dar sperăm să reușim să o convingem să vină alături de celelalte vedete în gala noastră. Vom anunța în momentul în care vom semna contractul.

Momentan nu este stabilită nici vedeta care va intra cu ea în ring. Suntem în discuții cu câteva fete, dar până nu vom semna contractul cu Bianca nu putem discuta despre adversarul ei. În orice caz, nu pot discuta despre chestiunile financiare ale contractului”, a spus, pentru FANATIK, Sebastian Vieru.

Bianca Drăgușanu, o vedetă care face bani din piatră seacă

Bianca Drăgușanu este, de ceva vreme încoace, una dintre cele mai pricepute afaceriste din lumea showbiz-ului românesc. De curând, de altfel, pe care a plătit o sumă uriașă.

”Apartamentul a fost 480.000 de euro. Este o investiție, așa o văd, nu o cheltuială. Conform contractului, apartamentul din Dubai va fi gata în luna decembrie a acestui an. Acum am fost acolo să îl văd și să semnez actele”, ne-a spus, în exclusivitate, Bianca Drăgușanu la acea vreme.

De altfel, Bianca Drăgușanu a reușit în ultimii doi ani să semneze o serie de contracte cât se poate de bănoase. ”Dacă vorbeam de sume mici, nici nu acceptam să discut pentru a-mi împrumuta imaginea unor studiouri de videochat. Nu am făcut, asta ca să fie clar, dar nu e relevant.

Mesajele de pe panouri au fost gândite de echipa lor, știu că au provocat controverse, dar, la o adică, asta înseamnă o campanie bine gândită. Și, pentru că acel contract era pentru trei luni, acum l-am prelungit pentru încă trei luni. (…)

Vorbim de sume de șase cifre. În euro! E cel mai bun an al meu, și nu exagerez. Am încasat deja aceste sume, vorbim de sume care pot fi verificate, la Finanțe, sunt sume pentru care am plătit impozite, taxe, nu povești”, spunea, pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Cine se va lupta în gala în care s-ar putea bate și Bianca Drăgușanu

În gala organizată de Sebastian Vieru vor lupta vedete și influenceri cunoscuți de pe la noi. Printre cele mai tari meciuri se anunță însă câteva care au în prim plan concurenți celebri de la Survivor sau de la Puterea Dragostei.

Astfel, câștigătorul Survivor România 2021, Zanni, va intra în ring, pentru prima oară în viața lui – cel puțin în cadru organizat- , împotriva lui CipiRaw, un influencer cunoscut pentru pasiunea sa legată de fitness și de NFT-uri.

O altă înfruntare care se anunță cât se poate de încinsă este cea dintre foștii concurenți ai Survivor România din perioada Kanal D. Marius Crăciun îl va întâlni în ring pe Ștefan Ciuculescu, cei doi urmând să tranșeze, practic, disputa dintre Războinici și Faimoși.

Iar legătura lor cu sporturile de contact este una evidentă: Marius Crăciun a fost foarte apropiat de luptătoarea MMA Diana Belbiță, iar Ștefan Ciuculescu a demonstrat că știe să lupte chiar pe plajele din Dominicană, atunci când a vrut să îl ia la pumni pe Zanni.

Bătăliile orgoliilor: Bobicioiu vs Zănoaga și Perversu` vs Fachiru`

De la Puterea Dragostei, fosta emisiune fanion a Kanal D, doi dintre cei mai înverșunați rivali ai momentului se vor lupta în ring. Alex Bobicioiu și Alex Zănoagă, doi dintre foștii concurenți ai emisiunii matrimoniale, vor avea ocazia să își etaleze calitățile de luptători și să se răzbune, reciproc, unul pe altul în ”cazul Simina Loica”. Trebuie precizat că Bobicioiu a fost suspectat că s-ar iubi cu Simina Locica, cea care i-a dăruit un copil lui Zănoagă.

Gala care va avea loc pe 27 septembrie va aduce în fața publicului și două personaje care, de-a lungul anilor, au făcut deliciul românilor. Mai exact, Ion Sorin – Perversu` de pe Târgu Ocna – și Cornel Pripas – celebrul Fachir din Periș – vor să anime seara cu o luptă a orgoliilor.

Precedenta gală cu vedete, show total în ring

Precedenta gală care a reunit vedete peste vedete a fost una care i-a adus față în față, printre alții, pe Kamara, Iulian Pîtea, Iancu Sterp, Giani Kiriță și Andi Constantin. Pe lângă KO-urile spectaculoase realizate de Iancu Sterp și de Giani Kiriță, gala cu pricina a avut și un rezultat umanitar senzațional.

Astfel, pentru următorii cinci ani. ”Aș fi luat și o sută de pumni, și un milion, nu ar mai fi contat câți erau, i-aș fi luat cu plăcere de la Iulian Pîtea pentru Leon. (…)

Am primit tratamentul pe cinci ani din partea sponsorilor. Mi-au zis că plătesc câte 10.000 de euro, timp de cinci ani, pentru tratamentul lui Leon”, ne-a spus Kamara, în exclusivitate.