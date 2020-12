Bianca Drăgușanu nu încetează să-și impresioneze fanii și s-a fotografiat într-o ipostază incendiară, chiar în propriul dormitor. Fiind una dintre cele mai apreciate dive din showbi-ul românesc, Bianca Drăgușanu îi uimește pe fani și îi pune pe jar cu postările din social media.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta parteneră a lui Alex Bodi este foarte activă în mediul online și nu renunță deloc la aparițiile sexy. Vedeta s-a fotografiat goală, acoperindu-și părțile intime doar cu ajutorul așternuturilor.

Bianca Drăgușanu își pune în evidență aspectul fizic și are de ce, pentru că face sport regulat și are grijă să-și menține silueta de viespe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu, ipostază incendiară pe Instagram. Vedeta și-a pus fanii pe jar

Fosta asistentă a lui Dan Capatos nu uită niciodată să le reamintească fanilor că are un trup de invidiat, pe care îl expune pe rețelele de socializare. Bianca Drăgușanu a postat pe contul de Instagram o imagine în care apare complet goală în așternuturi, acoperită doar de cearceafuri și o pernă.

Se pare că fosta prezentatoare profită de noul statut de femeie singură și postează imagini incendiare în mediul online fără niciun fel de inhibiție.

ADVERTISEMENT

Blondina ține în brațe o pernă pentru a-și acoperi părțile intime, apoi a pozat ca un adevărat fotomodel. Mai mult, blondina a ale o descriere sugestivă pentru imagine pentru a le demonstra tuturor că este de neoprit și că strălucește în fiecare zi.

„Mănânc sclipici la micul dejun, apoi sclipesc toată ziua” (original: „I eat gliter for breakfast then I sparkle all day”), a scris vedela la descrierea imaginii care i-a pus pe jar pe fanii de sex masculin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fotografia cu pricina a primit mii ee like-uri, însă fanii nu au avut posibiitatea de a-i transmite complimente, întrucât blondina preferă să-și deazctiveze comentariile.

Bianca Drăgușanu a avut un an destul de greu, și nu doar din cauza pandemiei de coronavirus. Fosta prezentatoare s-a despărțit definitiv de Alex Bodi în luna noiembrie, după o relație tumultoasă de doi ani. Afaceristul din Mediaș a agresat-o fizic de mai multe ori, lucru care i-a pus capac divei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul soț și iubit nu îi dă pace nici acum, când se află în închisoare. Zilele acestea, Bodi a sunat-o pentru a-i cere explicații legate de miliardarul turc, Cengiz Şıklaroğlu, despre care s-a speculat că ar avea o relație cu Bianca.

Diva a izbucnit și i-a reproșat lui Alex Bodi că nu are de ce să-i dea explicații și că vrea înapoi banii pe care i-a durat de la ea.