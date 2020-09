Bianca Drăgușanu își sărbătorește fetița. Ce i-a pregătit Sofiei pentru aniversarea de 4 ani

Bianca Drăgușanu este o mamă model. Micuța ei, Sofia, o să împlinească sâmbătă 4 anișori, iar vedeta se străduiește să îi facă toate plăcerile.

Vedeta a anunțat într-un story pe Instagram că îi organizează copilei o petrecere cu unicorni și caută o cabină foto pentru a imortaliza momentele speciale. În prima parte a poveștii de pe rețeaua de socializare, blonda o prezintă pe cea mică la atelierul de creație pentru a-i face și o rochiță după placul ei.

„Mi-am dus dulceața la grădi. Bine, înainte de grădi am fost la atelier, pentru că mă pregătesc de ziua ei intens. Sâmbătă face patru ani și facem mare petrecere cu unicorni. Mi-aș dori să am la ziua ei o cabină foto, pentru că vreau să ne facem cele mai frumoase amintiri împreună.”, a spus ea pe Instagram.

Bianca Drăgușanu are parte și de sprijinul iubitului ei, Alex Bodi

După nenumărate certuri, despărțiri și împăcări, se pare că celor doi a început să le meargă bine. În timp ce filma story-ul pe care l-a prezentat fanilor, Bianca era în masină împreună cu fostul soț, actual iubit, Alex Bodi.

Cei doi par a se întelege de minune, tachinându-se pe seama genelor vedetei și a filtrelor pe care acesta le aplica pentru a le îmbunătăți aspectul.

Bodi și Sofia se înțeleg foarte bine. De altfel, când a anunțat ultima împăcare cu fostul soț, Bianca a postat un filmuleț în care fiica ei se juca cu actualul partener de viață al mamei sale, acesta având grijă ca fata să și mănânce.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au ținut primele pagini ale ziarelor de scandal

Celebrul cuplu a etalat în mediul online toate problemele cu care s-a confruntat în ultima vreme. De la divortul din primăvară și până la numeroasele împăcări și certuri ulterioare și implicarea altor pesoane în această poveste, toate i-au adus în vizorul presei.

Cea mai recentă dezvăluire a Biancăi are legătură cu afaceristul turc cu care aceasta a fost cuplată în această vară. Blonda a recunoscut că intenția ei a fost să îl facă gelos pe fostul soț: „Ce am făcut acum am făcut expres pentru el, contră, nimic mai mult. Sincer îmi pare rău că am procedat așa, nu trebuia să procedez așa, m-am comportat imatur din punctul meu de vedere. N-am făcut niciodată chestia asta, a fost o copilărie, o imaturitate din partea mea”, a spus ea la Antena Stars.

