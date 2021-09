Bianca Drăgușanu, jefuită într-o vacanță de lux. Ce bunuri i-au furat hoții fostei asistente TV

Fosta asistentă de televiziune a mărturisit că a fost jefuită de hoți în timpul unui sejur petrecut în Monaco. Blondina a precizat că răufăcătorii au filat-o câteva zile cu drona, înainte de a da spargerea.

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu a mărturisit că nu se aștepta la așa ceva, asta pentru că vila în care era cazată cu prietenii săi dispune de servitori și menajeră, dar se pare că hoții tot au îndrăznit și chiar au folosit gaze.

Spargerea nu a durat mai mult de câteva secunde, rămânând fără câteva obiecte de preț, printre care se numără un ceas de lux. Abia a doua zi și-a dat seama că nu mai avea anumite bunuri.

Bianca Drăgușanu, momente de groază în vacanță. Blondina a fost jefuită de hoți

Din păcate, Bianca Drăgușanu nu și-a mai recuperat ceasul de circa 50.000 de euro și nici alte bunuri extrem de costisitoare. Același lucru a pățit și un alt prieten care era cazat în vila respectivă.

ADVERTISEMENT

„Când am fost în vacanță la Monaco, am stat la o vilă care era dotată cu tot ce e posibil omenesc în lumea asta, camere, piscine, bucătar, servitori, menajeră. Dar, colac peste pupăză, noi am fost gazați și mie mi-au furat ce aveam eu mai mișto la mine.

Atunci când pleci într-o vacanță îți iei cele mai mișto ceasuri, cele mai mișto genți, deci am rămas fără papuci. Ne-a gazat în cameră. Ne-au urmărit cu dronă, ne-au filat vreo două trei zile.

Noi, români cu cașcaval, mergeam la plajă numai fiță, eram foarte opulenți. Practic, fiecare are un stil de viață. Ne-au filat cu drona două-trei zile.

ADVERTISEMENT

În prima noapte cu ploaie au intrat, în 40 de secunde au golit tot. Dar eu cred că cineva a dat pontul, pentru că au jefuit doar două camere, a noastră și a prietenului nostru”, a dezvăluit blondina pentru .

Ce lecție a învățat Bianca Drăgușanu după furtul din Monaco

De atunci, de fiecare dată când pleacă în vacanță fosta asistentă TV are mare grijă ce-și pune în bagaj. nu mai pleacă cu ceasuri, genți sau bijuterii valoroase, semn că s-a învățat minte după isprava din Monaco.

Hoții au furat la momentul respectiv numai bunuri valoroase, printre care se numără și diamante estimate la mii de euro. Oamenii legii i-au spus atunci Biancăi Drăgușanu că astfel de neplăceri se întâmplă des turiștilor.

ADVERTISEMENT

„Și totalul sumei a fost cu multe zerouri, ceasuri, brățări, diamante. Eu m-am trezit a doua zi, nici nu mi-am dat seama. Ne-am dus la poliție și ne-au spus că este uzual, se întâmplă. Polițiștii credeau că sunt deja în altă țară pentru că trecuseră patru cinci ore.

Numai ceasul pe care mi l-au furat era 50.000 de euro. Eu acum când plec în vacanță nu îmi mai iau cu mine ceasurile, gențile”, a mai adăugat fosta soție a lui Victor Slav, mai arată sursa citată.