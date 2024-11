Bianca Drăguşanu l-ar fi amenințat cu un ciob de sticlă pe Gabi Bădălău. Reacția vedetei. Update

Update ora 12:35:

În urma scandalului public uriaş, Bianca Drăguşanu reacţionează. Vedeta admite că a avut loc un incident, dar susţine că informaţiile sunt exagerate, fiind transmise poliţiei de către un şofer ce a auzit o banală ceartă între ea şi Bădălău. Bianca arată că este o persoană paşnică, ce detestă scandalurile şi conflictele.

„Pentru a lămuri toată agitaţia din presa de azi, vă sun doar atât: se exagerează incredibil, datorită declaraţiilor unui şofer care nici măcar n-a văzut, doar a auzit o ceartă. Nu există agresiuni sau cioburi sau alte lucruri de genul ăsta. Vă rog nu mai exageraţi lucrurile! Nu sunt Batman, nu mă bat cu 2, 7, 9 bărbaţi! Nu am lovit în viaţa mea un câine, darămite un om.

Sunt rea de gură ca orice om care se mai enervează, dar nu sunt un om agresiv. Nu-mi place să mă cert, nu sunt o persoană conflictuală. Am o fetiţă destul de mare care înţelege deja tot. Vă rog numai exageraţi, nu-mi fac bine aceste lucruri. Am o viaţă frumoasă cu multe proiecte în care mă implic zilnic. Nu am timp de explicaţii şi circuri. Mulţumesc”, este mesajul postat de Bianca Drăguşanu, în urma informaţiilor apărute în mediul online.

Ştirea iniţială

Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău au probleme în paradis! S-ar fi lăsat cu scandal în locuinţa afaceristului, iar intervenţia poliţiei a fost inevitabilă. Care a fost problema ce a dus la un conflict de zile mari între cei doi parteneri?

Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, scandal de zile mari

şi Gabi Bădălău formează un cuplu de mai bine de trei ani şi par de nedespărţit. De-a lungul timpului s-a demonstrat că relaţia lor este una cu năbădăi. Acest lucru este confirmat de toate certurile şi multiplele despărţiri pe care le-au tot avut.

După ce şi-au expus fără reţineri parteneriatul în mediul online, de ceva timp au decis să îşi ţină viaţa amoroasă departe de ochii curioşilor. Şi dacă totul părea numai lapte şi miere între cei doi amorezi, lucrurile nu sunt chiar aşa de roz precum se crede.

Gabi Bădălău, ameninţat de Bianca Drăguşanu

Un conflict care ar fi avut loc miercuri seara între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a fost confirmat de către IPJ Ilfov, prin intermediul unui comunicat de presă, publicat de Potrivit sursei citate, bărbatul ar fi fost ameninţat de către focoasa şatenă. Se pare că Drăguşanca nu se lasă „îmblânzită” de către un bărbat şi îşi arată „colţii” ori de căte ori are ocazia.

Din comunicatul poliţiei rezultă faptul că Bianca l-a ameninţat pe iubitul ei cu un spray, precum şi cu un ciob de sticlă. Scandalul a fost atât de mare, încât cel care a solicitat intervenţia oamenilor legii a fost unul dintre prietenii lui Bădălău, vecin cu afaceristul.

Ordin de protecţie împotriva Biancăi Drăguşanu?!

Deşi a fost ameninţat cu o armă albă de către partenera sa, a refuzat întocmirea unui ordin de protecţie provizoriu. Conflictul s-a încheiat fără ca vreunul dintre ei să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

„La data de 20 noiembrie a.c., în jurul orei 18:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către un bărbat cu privire la faptul că, prietenul său care locuiește într-un apartament din șoseaua Pipera- Tunari, a fost amenințat cu un spray de către concubina sa.

La fața locului, polițiștii au relaționat atât cu apelantul, cât și cu cei doi concubini. Din primele verificări a rezultat faptul că, între aceștia din urmă, ar fi avut loc mai multe discuții contradictorii. În urma escaladării acestora, femeia, în vârstă de 42 de ani, l-ar fi amenințat pe concubinul său, în vârstă de 37 de ani, cu un ciob de sticlă.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, în cauză rezultând risc iminent, însă bărbatul respectiv a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Cele două persoane nu au necesitat îngrijiri medicale.

Polițiști orașului Voluntari s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Până la acest moment, niciunul dintre cei 2 concubini nu a formulat plângere penală prealabilă”, se arată în comunicatul transmis de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov.

„În viaţa ei a apărut altcineva”

Nu este deloc un secret faptul că cei doi au avut mereu parte de incidente neplăcute în relaţia lor. În urmă cu doar câteva luni, Gabi Bădălău mărturisea în faţa unei ţări întregi că Bianca Drăguşanu l-a înşeat.

Au existat mai multe certuri pe această temă. La momentul respectiv omul de afaceri a decis să pună stop relaţiei amoroase cu fosta soţie a lui Victor Slav. Cu toate acesta, ambii au trecut peste greşelile făcute şi formează şi acum un cuplu. Ce-i drept este că încă nu şi-au „reglat conturile”, dovadă stând chiar scandalul din seara de 20 noiembrie 2024.

„Eu am simțit că ea s-a răcit de mine, îi reproșam tot timpul lucrurile acestea. Ne certam foarte des. În viața ei a apărut altcineva sau ea a băgat pe altcineva în relația noastră. Nu știu dacă a fost o schemă de-a ei să mă agite sau să mă facă gelos. Habar nu am.

Nu recunoștea niciodată lucrul acesta, iar pe mine m-a incitat, m-a înrăit, m-a frustrat foarte tare. I-am demonstrat. Am aflat foarte multe aspecte și foarte multe lucruri. Ea a avut o altă relație în paralel, timp de 3-4 luni. Bianca avea 100% o altă relație în paralel.

Când i-am spus lucrul acesta, ea, în loc să îmi spună să vorbim sau să o iert, a mers din greșeală în greșeală. Inclusiv la evenimentul respectiv (n.r. – VIVA!) a venit cu domnul respectiv, chiar i-a indus cu ce să se îmbrace, ea lui, iar pe mine acest lucru m-a lăsat rece și am luat decizia că nu se mai poate continua”, a declarat Gabi Bădălău în podcastul .