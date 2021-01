Bianca Drăgușanu, la poliție după ce a fost amenințată. Prima reacție a lui Alex Bodi

Bianca Drăgușanu a depus plângere penală la poliție în seara de miercuri, 20 ianuarie, după ce a fost amenințată de niște indivizi necunoscuți. Alex Bodi, fostul iubit al blondinei, a avut o primă reacție în această situație neplăcută.

Omul de afaceri din Mediaș a mărturisit în cadrul unei emisiuni TV, prin telefon, că îi pare rău pentru cele întâmplate cu fosta asistentă TV, precizând cu această ocazie că vrea să stea cât mai departe de scandalurile în care e implicată.

Afaceristul a ținut să sublinieze că nu are niciun fel de implicare în evenimentele neplăcute prin care trece Bianca Drăgușanu, dorind să nu mai fie adus în discuții de fosta sa parteneră de viață. Aici a fost inclusă și Iulia Sălăgean, care a devenit prietenă bună cu vedeta.

Alex Bodi, despre amenințările primite de fosta soție, Bianca Drăgușanu

„Da, sunt la curent. Mi-a trimis cineva să mă uit pentru că se vorbea de mine. Nu știu prea bine contextul și felurile în care au decurs discuțiile sau ce s-a întâmplat. Îmi pare rău de ea că e într-o situație mai delicată.

Nu am ce să vorbesc, nu mă privește subiectul acesta. Nu am nici o implicare în viața dânsei. Nu mă interesează lucrul ăsta. E totul clarificat. Nu mă interesează lucrul acesta, repet, am spus și acum două săptămâni, că nu mai vreau să am legătură cu doamna respectivă.

Am spus și eu că nu vreau să mai am nici o treabă cu această doamnă, nici nu mai vreau să îi pronunț numele sau să aud despre dânsa. Vreau să fiu lăsat în pace, să nu mai fiu implicat.

Nu mai vreau să fiu implicat în nici un fel de discuție care are legătură cu cele două doamne (Bianca și prima lui soție, n.r.)”, a declarat Alex Bodi în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.

La fel de tranșantă a fost și blondina care a declarat același lucru, și anume că nu mai dorește să fie asociată cu numele lui Alex Bodi, cel mai important lucru din momentul de față fiind fiica sa, Sofia Natalia, care provine din căsnicia cu Victor Slav.

„Nu vreau să mai fiu asociată cu acest nume, cu acest om. Nu mă interesează, îmi pasă doar de mine și de copilul meu. Sunt într-o situație foarte gravă acum”, a spus fosta prezentatoare de la Kanal D, aflată în fața sediului unei secții de poliție din Capitală.

În altă ordine de idei, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a mărturisit că așteaptă să-i fie clarificată situația cu dosarul în care este acuzat și se va căsători. Afaceristul este decis să ajungă în fața altarului cu rusoaica Daria Radionova, care l-a sfătuit să stea cât mai departe de scandaluri și „circ”.