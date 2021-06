Bianca Drăgușanu le declară război femeilor care o critică. “Merg cu poza mea la stilist”

Bianca Drăgușanu a fost deranjată de comentariile făcute în mediul online de mai multe femei. Aceasta nu a ezitat și le-a declarat război. “Merg cu poza mea la stilist. Amețitelor”, le-a transmis diva.

Bianca Drăgușanu a avut mereu mare grijă de aspectul său și a apelat de nenumărate ori la medicii esteticieni. În urmă cu ceva vreme diva declara că se va opera până în ziua în care va muri.

Bianca Drăgușanu le declară război femeilor care o critică

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controversate vedete din România. Are o mulțime de admiratori pe rețelele de socializare, dar în aceeași măsură sunt și o grămadă de persoane care o critică de câte ori au ocazia, chiar dacă o urmăresc în continuare pe rețelele de socializare.

Cele mai multe discuții au avut loc pe tema multiplelor a decis să le facă.

În repetate rânduri vedeta a spus că nu este interesată de comentariile răutăcioase făcute la adresa sa și că oricum ar arăta se va găsi mereu cineva care va comenta.

Invitată într-o emisiune, aceasta le-a dat o replică dură femeilor care o critică, dar care încearcă să o imite.

“Astea care domne nu îmi place de tine, ai buzele nu știu cum, porți peruca aia nu știu care, iar ele se duc cu poza mea la stilist. Păi ce sunteți voi, amețitelor”, le transmitea Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu: “Mă voi opera până voi muri”

a vizitat de nenumărate ori cabinetele medicilor esteticieni. Și-a obișnuit admiratori să facă mereu schimbări. Ultima operație pe care și-a făcut-o fosta asistentă TV a fost o rinoplastie.

Și-a făcut de asemenea și alte câteva retușuri la nivelul feței. Chiar și așa parcă niciodată nu este pe deplin mulțumită de aspectul său și ajunge din nou la estetician. Ea a declarat în repetate rânduri că își va face mereu intervenții pentru a arăta cât mai bine.

“Eu nu am ascuns asta niciodată. Sunt operată.

Nu am venit ca unele să zic ca mi s-au umflat buzele, pentru că am mâncat ardei iute sau că mi-am pus nu știu ce măști și de aia nu mai am riduri. Eu mă operez până mor”, spunea vedeta.