Bianca Drăgușanu, mai îndrăgostită ca niciodată. Ce declarație i-a făcut lui Gabi Bădălău

Fosta asistentă a lui Dan Capatos este mai ca niciodată. Ce declarație i-a făcut omului de afaceri cu care se iubește de aproximativ doi ani. Vedeta nu s-a sfiit să recunoască că are sentimente puternice.

Bianca Drăgușanu, amorezată lulea de Gabi Bădălău. Ce a transmis blondina

Bianca Drăgușanu este amorezată lulea de Gabi Bădălău, dovadă fiind chiar postarea distribuită de blondină în mediul virtual. Vedeta și fiul lui Niculae Bădălău par să se înțeleagă din ce în ce mai bine în ultima perioadă.

Cei doi au trecut peste neînțelegeri, certuri interminabile și scandaluri legate de infidelitate și acum sunt mai uniți ca oricând. Nu o spunem noi, ci de dragoste făcută de fosta prezentatoare de la Kanal D.

„Atât de binecuvântată. Dragostea înseamnă să găsești pe cineva care are grijă de tine, mai bine decât ai tu”, a scris fosta asistentă TV pe Instagram.

Mesajul vine după ce Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au petrecut o vacanță de vis în Thailanda, unde omul de afaceri și-a aniversat ziua de naștere. Cei doi îndrăgostiți s-au bucurat de timpul petrecut împreună.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, vacanță în Thailanda

„Hotelul la care noi am stat nu este accesibil. Era discrepanța foarte mare între lux și opulență și modul lor de viață, dar ceva foarte frumos. Eu am mâncat în fiecare zi pe street food, aproape în fieacre zi.

Am stat șase zile, iar din șase zile, vreo două am mâncat la restaurantele celebre din incinta hotelurilor superbe. În rest, am mâncat în fiecare zi mâncare super fresh, fructe de mare și pește luat direct din acvariu, pus pe grătar și gătit în fața noastră.

Foarte accesibile, și taxiurile foarte ieftine, în jur de 5-10 lei dolari taxiul, iar mâncarea, chiar am mâncat mult de tot în vacanța asta”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru .

În plus, fosta soție a lui Victor Slav a subliniat că nu a cheltuit o avere în concediul de la mijlocul lunii octombrie. Mâncarea a fost accesibilă la preț și nu a depășit suma de 70 de euro.