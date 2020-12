Bianca Drăgușanu, mesaj neașteptat pentru Cătălin Botezatu. Ce i-a transmis fosta asistentă TV

Este cunoscut faptul că Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au fost împreună cu mult timp în urmă, iar blondina i-a transmis designerului un mesaj neașteptat de ziua lui. Relația lor e deja poveste și au rămas prieteni buni.

Fosta asistentă TV i-a transmis lui Botezatu gândurile ei bune de pe contul de Instagram, în dreptul unei fotografii împreună. Cei doi au avut o despărțire controversată, însă au reușit să rămână în relații bune după povestea de dragoste pe care au avut-o.

De altfel, Bianca Drăgușanu îi va fi întotdeauna recunoscătoare celebrului creator de modă întrucât el este cel care a lansat-o în modelling și a făcut-o celebră.

Bianca Drăgușanu nu a uitat niciodată de cel căruia îi datorează celebritatea. Cătălin Botezatu a lansat-o în lumea modei pe blondină, iar acum este una dintre cele mai influente vedete din showbiz-ul românesc.

Chiar dacă au fost împreună și s-au despărțit în urmă cu mult timp, cei doi au rămas în relații bune și se respectă unul pe altul. De altfel, Bianca nu a spus nimic rău la adresa designerului și nici viceversa.

Cătălin Botezatu a împlinit 54 de ani pe 3 decembrie, iar fosta lui parteneră nu a uitat să-i transmită gândurile ei bune. Bianca Drăgușanu a postat pe contul de Instagram o fotografie cu ei de la o petrecere, însă descrierea a fost cea care le-a atras atenția fanilor.

„Happy birthday King of f#%ing everything 👑❤️” (n.r. în română „La mulți ani, regele a tot și toate! Te iubesc pentru totdeauna!”), a scris vedeta în dreptul imaginii.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 𝓑𝓲𝓪𝓷𝓬𝓪 𝓓𝓻𝓪̃𝓰𝓾𝓼𝓪𝓷𝓾 🌟 (@biancadragusanu18)

După despărțirea de Bianca Drăgușanu, Cătălin Botezatu nu a mai recunoscut nicio relație în public. Celebrul creator de modă a declarat, în urmă cu ceva timp, că se simte foarte bine singur și trebuie ca o femeie să-l înțeleagă foarte bine pentru a putea forma o relație.

„Mă regăsesc bine în singurătatea mea și efectiv nu am timp să mă gândesc la o relație. Știu că întotdeauna o relație înseamnă timp acordat persoanei iubite, să îi faci toate poftele. Ori, eu traversez altă perioadă, trebuie să am, în primul rând, grijă de mine și, nu în ultimul rând, chiar dacă am o maturitate profesională, să cultiv ceea ce am făcut până acum din punct de vedere profesional. Ar trebui să găsesc o femeie care să mă înțeleagă, să aibă și acest simț al aventurii, ca și mine, să îmi înțeleagă muncă”, declara Cătălin Botezatu la momentul respectiv, potrivit cancan.ro.

Bianca Drăgușanu nu a avut prea mult noroc în dragoste după ce a încheiat relația cu Botezatu. Blondina l-a înșelat cu Adrian Cristea, iar despărțirea lor s-a lăsat cu scandaluri, însă acum sunt prieteni buni.

Relația cu Victor Slav a rezultat o fetiță, Sofia Natalia, după care Bianca a ajuns să fie iubita lui Alex Bodi, om de afaceri din Mediaș, acuzat recent de proxenetism, trafic de persoane și de droguri. Cei doi s-au despărțit definitiv, iar acum blondina pare să aibă o relație cu milionarul turc Cengiz Şıklaroğlu.