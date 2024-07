Bianca Drăgușanu, noi detalii despre dosarul hainelor aduse din Turcia: “Toată lumea s-a grăbit să-mi dea cu hate”

Bianca Drăgușanu a dezvăluit noi detalii în legătură cu dosarul hainelor aduse din Turcia. Vedeta a explicat cum stau, de fapt, lucrurile și de ce nu este vinovată de nimic.

Bianca Drăgușanu a oferit noi detalii despre dosarul hainelor aduse din Turcia

Acum câteva zile, sale. Aceasta ar fi vândut în mediul online, încă din 2017, haine pe care le-a adus din Turcia.

Fosta asistentă TV nu ar fi declarat, însă, veniturile, iar prejudiciul s-a ridicat la suma de 320.000 de euro. Vedeta a fost invitată în podcastul găzduit de Bursucu, acolo unde a vorbit despre această situație.

Prezentatorul TV a întrebat-o pe Bianca Drăgușanu dacă, în cazul în care ar rămâne fără nimic, ar putea să ia totul de la 0. Vedeta a fost sinceră și a spus că este pregătită pentru orice scenariu.

“Bineînțeles, eu m-am născut pregătită pentru orice și sunt pregătită. Eu am spus foarte multe lucruri prin care am epatat și am spus că dacă vreau vând și frunzele din copaci și mi-au venit colindătorii acasă, crezând că acei copaci erau ai mei, nu, eu vindeam doar frunzele, copacii nu erau ai mei și le-am explicat ‘Dragi colindători, deși suntem aproape în luna august, eu pot să zic ce vreau eu.’

Eu când îmi asociez imaginea cu o firmă, ca să-i cresc credibilitatea și pentru că eu folosesc produsele lor, eu pot să zic că firma e a mea, așa și cu copacii, eu pot să zic că vând frunze din copaci, dar asta nu înseamnă că acești copaci sunt ai mei, doar frunzele, la care are acces toată lumea, dar pe care nu poate să le vândă toată lumea”, a explicat vedeta în .

De asemenea, Bianca Drăgușanu a precizat că întreaga discuție cu oamenii legii a fost una pașnică și civilizată. Aceștia au intrat în casa vedetei, s-au prezentat și i-au prezentat dovezile, însă acestea nu erau de la societatea ei.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Mai mult, nu fosta asistentă TV a avut parte de această situație neplăcută, de fapt, ci o prietenă de-ale sale. Aceasta din urmă avea de dat la stat suma de 50.000 de euro. Motivul pentru care nu i-a dat a fost o greșeală făcută de contabila sa.

“Au intrat foarte frumos acasă, s-au prezentat, filmările de pe TikTok și de la știri nu sunt din casa mea, nu sunt de la societatea mea, pentru că toată lumea s- grăbit să-mi dea cu hate. (…)

Am deschis televizorul și se bucura lumea că mi se întâmplă ceva rău și ce crezi, surpriză, nu mi se întâmpla mie nimic rău, i se întâmpla prietenei mele. Una dintre prietenele mele cele mai bune a pățit nenorocirea asta.

Pe ce? Pe aproape nimic, pe aproape 50.000 de euro pe care trebuia să-i dea la stat și nu i-a dat și o să-i dea, oricum, dar oricum i-a dat, dar contabila n-a făcut ce a trebuit.

Oameni incompetenți și au ajuns alți oameni nevinovați să plătească, poate și din vina mea că eu am expus această afacere ca să meargă, într-un context în care se vor lămuri lucrurile”, a spus Bianca Drăgușanu.

Zilele trecute, în legătură cu acuzațiile primite. Vedeta a spus că a fost doar imaginea societății respective și nimic mai mult, potrivit .