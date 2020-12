Bianca Drăgușanu s-a cuplat cu sosia lui Alex Bodi? El este bărbatul alături de care blonda își petrece timpul

Bianca Drăgușanu apare, în ultima perioadă, în compania unui bărbat misterios, un tânăr care seamănă perfect cu Alex Bodi. Blonda și Valentin Brăescu par să fie mai mult decât prieteni, deși vedeta scrie pe Insta Story că au o legătură puternică, însă nimic despre o relație.

Tânărul alături de care Bianca Drăgușanu apare în ultima perioadă este un băiat de bani gata, care are o firmă de tuning pentru mașini, unde toate vedetele apelează la el pentru a-și schimba culoarea și aspectul autoturismelor.

Din câte se pare, blonda nu dorește să-și facă vreo schimbare la mașină, însă este mereu alături de Valentin, fie că vorbim de mic dejun, prânz sau cină. Omul de afaceri este prezent în viața Biancăi și când aceasta se află la masă cu fetele, ori cu fiica sa, Sofia, semn că relația a ajuns la un anumit nivel.

De observat este că Valentin Brăescu este copia identică a lui Alex Bodi. Înalt, ochii albaștri, brunet și bine făcut, dar și cu bani în conturi, Bianca Drăgușanu s-a orientat bine, dacă, până la urmă, se hotărăsc să aibă o relație.

La fel ca și Alex Bodi, și afaceristul din Capitală pe care vedeta tv a pus ochii are o fetiță dintr-o căsătorie anterioară.

Cu toate astea, Bianca Drăgușanu a declarat la Vorbește lumea că nu-și dorește o relație, pentru că ar părea o relație pansament, o relație care ar venit imediat după o altă relație tumultoasă.

„Ne pregătim să facem lista pentru Moş Crăciun. Depinde cât de cuminte este Sofia. Dacă nu este cuminte, noi avem o Zână Măseluţă, care asta e malefică şi vine noaptea. Dacă nu îşi adună jucăriile, vine şi i le fură pe toate şi nu mai primeşte nimic de la Moş Crăciun.

Noi am decorat casa încă de pe 1 decembrie şi ne-am bucurat foarte tare de brăduţ. L-am aşteptat şi pe Moş Nicolae. Eu îi scriu cam des scrisori lu Moş Crăciun, suntem prieteni şi îmi îndeplineşte dorinţele. Eu sunt cuminte, foarte cuminite. Sunt cuminte, mănânc tot, sunt echilibrată în tot ce fac, ascult prietenii şi sfaturile lor şi le pun în practică, Moş Crăciun îmi trimite şi mie cadourile pe care le merit. Sunt pretenţioasă la cadouri. Nu vreau simboluri, ce? Eu sunt o femeie simbolică. Cel mai mult cer de ziua mea.



Acum vreo trei ani am primit tot ce am pus pe listă. Bine, tot timpul de ziua mea spun ce îmi doresc. Am avut şi zile de naştere cu o petrecere cât o nuntă şi mi-au venit cu o pijama cu trei numere mai mari.”, a spus Bianca Drăguşanu, la Vorbeşte Lumea.

